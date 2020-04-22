ЕС предоставит Украине финансовую помощь на 1,2 млрд евро

Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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"Это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь", - отметил президент Владимир Зеленский.

Отмечается, что средства ЕС помогут гарантировать макроэкономическую стабильность Украины, а также позволят освободить дополнительные ресурсы для защиты граждан и смягчения негативных последствий пандемии для людей.

В общем Евросоюз планирует выделить около 3 млрд евро 10 странам-соседям. В частности, ​​помощь ЕС в размере 600 млн евро получит Тунис.

Эти предложения Еврокомиссии еще должны одобрить Европарламент и Совет ЕС. Как только это произойдет, первый транш для Украины может быть выделен без дополнительных условий. Второй транш предоставят после выполнения согласованного с ЕС перечня индикаторов в IV квартале или первой половине 2021 года.

Как и в случае с обычной макрофинансовой помощью ЕС, транши будут зависеть также от прогресса в выполнении программы МВФ и использовании средств фонда.

В пресс-службе Министерства финансов отмечают, что в 2014 - 2019 годах уже реализовано четыре программы макрофинансовой помощи ЕС, в рамках которых Украина получила льготное кредитное финансирование на общую сумму 3,31 млрд евро. Эти деньги направлены на уменьшение внешнего финансового давления, улучшения платежного баланса государства, обеспечения бюджетных нужд, уточняют в Минфине.

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Ранее Евросоюз предоставил Украине пакет поддержки в размере 190 млн евро.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, МВФ готов выделить Украине $8 млрд, если будет принят "антиколомойский" закон.

Ранее президент Зеленский говорил, что в случае принятия законов о рынке земли и невозвращении банков бывшим владельцам, Украина может получить $8 млрд от МВФ, а вместе с деньгами от других доноров – около $10 млрд.

"Банковский закон", или, как его еще называют, "антиколомойский", находится на рассмотрении финансового комитета Верховной Рады, где его готовят ко второму чтению.