Марченко назвал объем новой программы с МВФ

Министерство финансов ожидает подписания новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) на общую сумму $5 млрд сроком на 18 месяцев. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Марченко в ходе заседания Кабинета министров 20 мая.

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Сумма первого транша может составить $1,9 млрд.

"Ожидаем подписания и получения транша до конца мая", - сказал Марченко.

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