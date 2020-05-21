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Марченко назвал объем новой программы с МВФ

Марченко назвал объем новой программы с МВФ
21.05.2020, 11:59

Минфин ожидает $5 млрд от МВФ в течение 1,5 года. Подписание соглашения и первый транш прогнозируют на конец мая

Министерство финансов ожидает подписания новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) на общую сумму $5 млрд сроком на 18 месяцев. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Марченко в ходе заседания Кабинета министров 20 мая.

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Сумма первого транша может составить $1,9 млрд.

"Ожидаем подписания и получения транша до конца мая", - сказал Марченко.

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Марина Кучук
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МВФ сергей марченко
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