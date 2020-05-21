Марченко назвал объем новой программы с МВФ

Министерство финансов ожидает подписания новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) на общую сумму $5 млрд сроком на 18 месяцев. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Марченко в ходе заседания Кабинета министров 20 мая.
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Сумма первого транша может составить $1,9 млрд.
"Ожидаем подписания и получения транша до конца мая", - сказал Марченко.
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- На прошлой неделе в Офисе президента сообщали, что объем помощи МВФ еще обсуждается.
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7 мая в МВФ сообщили об изменениях в переговорах с Украиной: вместо трехлетней расширенной программы кредитования EFF на $8 млрд теперь обсуждается 18-месячная stand-by. В Фонде отметили, что инструменты stand-by более подходят для текущей ситуации, в которой находится Украина.
- Последним условием для подписания меморандума с МВФ было принятие так называемого "антиколомойского" закона. Он был принят парламентом 13 мая. Президент Владимир Зеленский сообщил, что подпишет документ до 22 мая.
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Марина Кучук