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Пресс-конференция Владимира Зеленского: прямая трансляция

Зеленский собирается подписать "антиколомойский" закон в ближайшие дни

Зеленский собирается подписать "антиколомойский" закон в ближайшие дни
20.05.2020, 11:41

Президент Зеленский заявил, что подпишет закон о банках 20-22 мая. Транша от МВФ ожидает к концу месяца

Президент Владимир Зеленский подпишет так называемый “антиколомойский” закон 20-22 мая. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции 20 мая.

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В связи с этим Зеленский ожидает скорого подписания соглашения с Международным валютным фондом (МВФ), которое, по его мнению, может состояться в мае.

"Сейчас я подпишу банковский закон, последнее условие для подписания меморандума между государством Украина и Международным валютным фондом", - сказал президент.

Он уточнил, что закон поступит к нему на подпись “завтра или послезавтра, возможно, сегодня.

Читайте также: "Антиколомойский" закон: Зеленский и Порошенко – за, Коломойский и Тимошенко – против

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Марина Кучук
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