Зеленский собирается подписать "антиколомойский" закон в ближайшие дни

Президент Владимир Зеленский подпишет так называемый “антиколомойский” закон 20-22 мая. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции 20 мая.

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В связи с этим Зеленский ожидает скорого подписания соглашения с Международным валютным фондом (МВФ), которое, по его мнению, может состояться в мае.

"Сейчас я подпишу банковский закон, последнее условие для подписания меморандума между государством Украина и Международным валютным фондом", - сказал президент.

Он уточнил, что закон поступит к нему на подпись “завтра или послезавтра, возможно, сегодня.

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