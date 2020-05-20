Зеленский собирается подписать "антиколомойский" закон в ближайшие дни

Президент Владимир Зеленский подпишет так называемый “антиколомойский” закон 20-22 мая. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции 20 мая.
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В связи с этим Зеленский ожидает скорого подписания соглашения с Международным валютным фондом (МВФ), которое, по его мнению, может состояться в мае.
"Сейчас я подпишу банковский закон, последнее условие для подписания меморандума между государством Украина и Международным валютным фондом", - сказал президент.
Он уточнил, что закон поступит к нему на подпись “завтра или послезавтра, возможно, сегодня.
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