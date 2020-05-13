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Дубинский и Поляков заблокировали подписание "антиколомойского" закона

Дубинский и Поляков заблокировали подписание "антиколомойского" закона
13.05.2020, 19:08

В Верховной Раде зарегистрировано два постановления об отмене голосования за банковский закон

Народные депутаты Антон Поляков (внефракционный) и Александр Дубинский (фракция Слуга народа) зарегистрировали в Верховной Раде два постановления (2571-д-П  и 2571-д-П1 соответственно) об отмене результатов голосования о принятии во втором чтении и в целом законопроекта №2571-д (так называемого "антиколомойского" закона).

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Эти постановления блокирует подписание банковского закона спикером Верховной Рады и соответственно президентом Украины.

Законопроект №2571-д - это пул изменений в банковское законодательство, которые в том числе касаются судебных разбирательств вокруг решений Национального банка. Закон касается всех банков, которые обанкротились вследствие кризиса 2014-2015 годов.

Документ уточняет, что экс-владельцы банков-банкротов действительно могут признать действия государства неправомерными, но не могут вернуть контроль над финучреждениями. При этом они могут претендовать на материальную компенсацию, но для этого должны доказать свои убытки с помощью международного аудитора.

Закон прямо повлияет практически на все судебные процессы, которые идут вокруг национализации ПриватБанка.

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Юрий Тарасовский
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