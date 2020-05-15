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У Зеленского ожидают первый транш от МВФ в течение 1-2 недель

У Зеленского ожидают первый транш от МВФ в течение 1-2 недель
15.05.2020, 13:21

В Офисе президента считают, что Украина получит транш от МВФ в течение 1-2 недель, но объем программы еще не известен

Украина ожидает получить первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе в течение одной-двух недель. Общий объем программы все еще обсуждается. Об этом замглавы Офиса президента Юлия Ковалив сообщила Reuters.

По словам Ковалив, точные даты получения транша и его объем будут известны на следующей неделе.

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Несмотря на заявления Юлии Тимошенко об обжаловании закона о банках-банкротах (так называемый “антиколомойский”) а в Конституционном суде, Ковалив не считает, что это существенно повлияет на законопроект. Она отметила, что ранее депутаты также пытались обжаловать закон о рынке земли, который также был требованием МВФ.

"Мы не ожидаем, что это может существенно задержать подписания законопроекта и его принятие", - сказала она агентству.

Читайте также: "Антиколомойский" закон: Зеленский и Порошенко – за, Коломойский и Тимошенко – против

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Марина Кучук
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Юлия Ковалив МВФ
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