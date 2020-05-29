Тарифы на газ, ПСО, Нафтогаз. Что Украина обещает изменить ради кредита МВФ - УН

Ожидается, что письмо о сотрудничестве с МВФ и меморандум к нему, президент Владимир Зеленский подпишет сегодня, 29 мая

Международный валютный фонд (МВФ) предварительно согласовал новую кредитную программу на $5 млрд. Для ее получения Украина должна выполнить ряд условий, в том числе в энергетической сфере. Українські Новини узнали, какие обязательства может взять на себя Украина.

Исходя из документов в распоряжении агентства, в блоке меморандума с МВФ под названием "Реформа энергетического сектора", Украина обещает:

1) не продлевать спецобязательства (ПСО), возложенные на Нафтогаз по обязательной продаже газа для населения. Чтобы обеспечить безопасность поставок газа бытовым потребителям будет создан механизм временного гарантирующего поставщика (SOLR). "Мы выберем гарантирующего поставщика на конкурсной основе к концу июня 2020 года. Мы обеспечим, чтобы гарантирующий поставщик имел полный доступ к базе данных потребителей", - говорится в документе, неофициальным переводом которого располагают УН.

ПСО действует согласно постановлению Кабмина №867 от 2018 года, которым до 2020 года регулируется цена газа. С 1 января такое регулирование отменено остались только обязательства по продаже газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) по рыночной цене. С 1 мая ПСО должны были отменить, но продлили действие для населения - до 1 июля, а для ТКЭ - до 1 мая 2021 года.

Это продление в меморандуме с МВФ планируют отменить. При этом цена газа останется рыночной. По какому механизму она будет определяться пока не известно.

"Мы будем обеспечивать определение оптовых цен прозрачным и эффективным рынком. Постановление о спецобязательствах будет действовать до мая 2021 года только для поставок газа коммунальным предприятиям, а тарифы будут основываться на полностью определенных рыночных ценах на газ", - говорится в меморандуме.

2) разрешить переход на нового поставщика газа при наличии долга перед старым. При этом меры борьбы с неплатежами за газ и коммунальные услуги будут усилены.

"Мы разработаем адекватные инструменты для компаний централизованного теплоснабжения, чтобы обеспечить сбор платежей от бытовых потребителей (в том числе посредством более высоких штрафов и упрощенного правового принуждения)", - говорится в меморандуме.

Кабмин уже снял ограничение на тарифы на отопление бытовым потребителям, отменив постановление №560 от 26 июня 2019 г. и обещает к концу сентября заключение новых договоров на коммунальные услуги с пересмотром тарифов. Исходя из формулировки в документе, тарифы могут вырасти из-за учета в них капвложений компаний, предоставляющих услуги и роста цены газа.

"Начиная с отопительного сезона 2020-21 гг., тарифы на отопление будут пересматриваться и устанавливаться не реже одного раза в год до начала отопительного сезона, чтобы обеспечить адекватное отражение изменений в расходах на газ и негазовых расходах (включая капвложения) в тарифах на отопление. С этой целью до начала отопительного сезона 2020-21 гг. мы отменим постановление КМУ №1082 от 24 декабря 2019 г., которое допускает асимметричные изменения в счетах за отопление без необходимости учитывать тарифы на отопление при изменении цены на газ на входе", - говорится в меморандуме.

3) внести изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины". В частности, будет рассмотрен вопрос об отмене назначения Кабмином главы и членов правления компании, что предусмотрено п.22 устава - эти функции будут у наблюдательного совета НАК. Кроме того, Кабмин может отказаться от права принимать решения, обязательные для выполнения набсоветом и утверждать финансовый план компании. Также возможны и некоторые изменения, которые расширят полномочия набсовета Нафтогаза. По информации УН, НАК будет стремиться изменить устав в соответствии с договоренностями с ЕБРР о введении корпоративного управления, которые должны были быть реализованы еще в 2017 году. Однако тогда правительство Гройсмана отказалось менять устав НАК, после чего независимые члены набсовета подали в отставку.

Ожидается, что письмо о сотрудничестве с МВФ и меморандум, который к нему прилагается, президент Владимир Зеленский подпишет сегодня, 29 мая.

Затем весь пакет документов будет передан МВФ, где начнется процедура подготовки к вынесению вопроса об утверждении для Украины кредитной программы stаnd-by на 18 месяцев и $5 млрд на рассмотрение совете директоров МВФ. Вопрос по Украине может быть внесен в повестку дня одного из заседаний в ближайшие две недели. Пока меморандум официально не опубликован.

7 мая в МВФ сообщили об изменениях в переговорах с Украиной: вместо трехлетней расширенной программы кредитования EFF на $8 млрд обсуждается 18-месячная stand-by. В Фонде отметили, что инструменты stand-by больше подходят для текущей ситуации, в которой находится Украина.

21 мая, президент подписал закон №2571-д о банках-банкротах: это было последнее требование МВФ для новой программы.

22 мая на сайте Фонда появилось заявление о том, что МВФ предварительно согласовал с Украиной новую программу на $5 млрд. В этот же день президент Зеленский сообщил, что эти деньги пойдут на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета.

Глава Минфина Сергей Марченко ожидает подписания и получения первого транша (около $1,9 млрд) до конца мая.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное