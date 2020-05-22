Зеленский рассказал, на что пойдут деньги МВФ

Деньги Международного валютного фонда (МВФ) пойдут на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в телефонной беседе с президентом Финлянди Саули Ниинистьо, сообщает Офис президента.

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Зеленский отметил, что Украина и МВФ согласовали новую программу stand-by в объеме $5 млрд сроком на 18 месяцев.

"Все условия для начала практической работы по программе МВФ выполнены, деньги фонда направляются на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета", - подчеркнул Зеленский.

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7 мая в МВФ сообщили об изменениях в переговорах с Украиной: вместо трехлетней расширенной программы кредитования EFF на $8 млрд обсуждается 18-месячная stand-by.

В Фонде отметили, что инструменты stand-by больше подходят для текущей ситуации, в которой находится Украина.

Вчера, 21 мая, президент подписал закон №2571-д о банках-банкротах: это было последнее требование МВФ для новой программы.

Сегодня на сайте Фонда появилось заявление о том, что МВФ предварительно согласовал с Украиной новую программу на $5 млрд.

Глава Минфина Сергей Марченко ожидает подписания и получения первого транша (около $1,9 млрд) до конца мая.