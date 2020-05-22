Зеленский рассказал, на что пойдут деньги МВФ

Деньги Международного валютного фонда (МВФ) пойдут на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в телефонной беседе с президентом Финлянди Саули Ниинистьо, сообщает Офис президента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Зеленский отметил, что Украина и МВФ согласовали новую программу stand-by в объеме $5 млрд сроком на 18 месяцев.
"Все условия для начала практической работы по программе МВФ выполнены, деньги фонда направляются на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета", - подчеркнул Зеленский.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте