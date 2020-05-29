Зеленский поговорил с главой МВФ: транш утвердят в ближайшее время

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердит первый транш согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев в ближайшее время. Об этом в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским сказала глава МВФ Кристалина Георгиева.
Как сообщает Офис президента, Георгиева приветствовала принятия банковского закона, отметив, что он защищает налогоплательщиков в Украине.
Собеседники согласились, что переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансовой поддержки во время пандемии.
"Спасибо за стабильное партнерство и конструктивный диалог. Рад, что утверждение Советом директоров Фонда программы сотрудничества с Украиной состоится в ближайшее время", - отметил Зеленский.
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