Зеленский поговорил с главой МВФ: транш утвердят в ближайшее время

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердит первый транш согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев в ближайшее время. Об этом в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским сказала глава МВФ Кристалина Георгиева.

Как сообщает Офис президента, Георгиева приветствовала принятия банковского закона, отметив, что он защищает налогоплательщиков в Украине.

Собеседники согласились, что переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансовой поддержки во время пандемии.

"Спасибо за стабильное партнерство и конструктивный диалог. Рад, что утверждение Советом директоров Фонда программы сотрудничества с Украиной состоится в ближайшее время", - отметил Зеленский.

7 мая в МВФ сообщили об изменениях в переговорах с Украиной: вместо трехлетней расширенной программы кредитования EFF на $8 млрд обсуждается 18-месячная stand-by.

В Фонде отметили, что инструменты stand-by больше подходят для текущей ситуации, в которой находится Украина.

21 мая президент подписал закон №2571-д о банках-банкротах: это было последнее требование МВФ для новой программы.

22 мая на сайте Фонда появилось заявление о том, что МВФ предварительно согласовал с Украиной новую программу на $5 млрд.

Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что МВФ утвердит программу помощи Украине на $5 млрд на заседании совета директоров 5 июня, а на следующий день будет выделен первый транш в $1,9 млрд.

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