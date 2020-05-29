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Зеленский поговорил с главой МВФ: транш утвердят в ближайшее время

Зеленский поговорил с главой МВФ: транш утвердят в ближайшее время
29.05.2020, 20:54

Президент Зеленский поговорил по телефону с директором-распорядителем МВФ Георгиевой

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердит первый транш согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев в ближайшее время. Об этом в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским сказала глава МВФ Кристалина Георгиева.

Как сообщает Офис президента, Георгиева приветствовала принятия банковского закона, отметив, что он защищает налогоплательщиков в Украине.

Собеседники согласились, что переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансовой поддержки во время пандемии.

"Спасибо за стабильное партнерство и конструктивный диалог. Рад, что утверждение Советом директоров Фонда программы сотрудничества с Украиной состоится в ближайшее время", - отметил Зеленский.

  • 7 мая в МВФ сообщили об изменениях в переговорах с Украиной: вместо трехлетней расширенной программы кредитования EFF на $8 млрд обсуждается 18-месячная stand-by.
  • В Фонде отметили, что инструменты stand-by больше подходят для текущей ситуации, в которой находится Украина. 
  • 21 мая президент подписал закон №2571-д о банках-банкротах: это было последнее требование МВФ для новой программы.
  • 22 мая на сайте Фонда появилось заявление о том, что МВФ предварительно согласовал с Украиной новую программу на $5 млрд.
  • Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что МВФ утвердит программу помощи Украине на $5 млрд на заседании совета директоров 5 июня, а на следующий день будет выделен первый транш в $1,9 млрд.

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Анна Андреева
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Владимир Зеленский МВФ Кристалина Георгиева кредит МВФ
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