Шмыгаль уточнил объемы и сроки предоставления траншей МВФ

Украина завершила переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении помощи в размере $5 млрд по программе stand-by. В этом году ожидается два транша. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Премьер напомнил, что новая программа сотрудничества с МВФ рассчитана на 18 месяцев, в течение которых Украина получит кредит в $5 млрд сроком на пять лет. Подписание договора ожидается 5 июня.

"Это кредит по программе stand-by с довольно упрощенными условиями, который даст Украине возможность двигаться в направлении преодоления последствий коронакризиса. Первый транш, который мы должны получить в июне, составит $1,9 млрд, на осень мы ожидаем - $1,6 млрд, в следующем году - $1,5 млрд", - уточнил премьер.

По словам Шмыгаля, программа сотрудничества с МВФ даст Украине возможность двигаться вперед в отношениях с международными партнерами.

22 мая МВФ подтвердил готовность выделить Украине $5 млрд в рамках программы stand-by на следующий день после подписания так называемого "антиколомойского" закона президентом.

29 мая Шмыгаль заявил, что МВФ утвердит программу помощи Украине на $5 млрд на заседании совета директоров 5 июня, а на следующий день будет выделен первый транш в $1,9 млрд.

Вечером 29 мая глава МВФ Кристалина Георгиева в разговоре с президентом Владимиром Зеленским сказала, что первый транш утвердят в ближайшее время.

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