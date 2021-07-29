Глава МВФ пообещала Зеленскому миссию в сентябре
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева положительно оценила телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, который состоялся в среду и отметила, что "ждет продуктивного сотрудничества во время миссии в сентябре". Об этом она сообщила в Twitter по результатам общения.
"Очень конструктивный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно успешного экономического прогресса Украины в рамках программы МВФ. С нетерпением жду продолжения нашего продуктивного сотрудничества во время миссии в сентябре", – говорится в сообщении.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
В свою очередь Зеленский отметил, что держит под личным контролем проведения судебной реформы и прилагает максимум усилий для ее успешной реализации.
"Владимир Зеленский и Кристалина Георгиева обсудили законопроект о Национальном банке Украины, который сейчас разрабатывается с участием международных партнеров и будет рассмотрен Верховной Радой после восстановления ее работы осенью этого года, а также принятие закона о НАБУ во втором чтении", – отметила пресс-служба президента.
- 16 сентября 2020-го Конституционный суд признал неконституционными отдельные нормы закона о НАБУ. В частности, они касались назначения директора бюро. 27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК. Это поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ. 4 декабря 2020 года Верховная Рада вернула ответственность за ложь в декларациях, повысив порог ответственности и заменив лишение свободы ее ограничением в качестве максимального наказания.
- Украина участвует в программе МВФ stand-by, в рамках которой для страны зарезервировано $5 млрд. В июне 2020-го Украина получила транш на $2,1 млрд. Минфин называл три главных требования фонда, а МВФ ожидал большего прогресса в имплементации реформ для предоставления транша. 7 июля министр экономики Алексей Любченко заявил, что Украина надеется получить в этом году $700 млн по программе stand by. В июне министр финансов Сергей Марченко надеялся получить $2,5 млрд от МВФ до конца года. 9 июля в Минфине сообщили о компромиссе с МВФ по антикоррупционной реформе. Позже упоминание о компромиссе убрали.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии