Глава МВФ пообещала Зеленскому миссию в сентябре

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева положительно оценила телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, который состоялся в среду и отметила, что "ждет продуктивного сотрудничества во время миссии в сентябре". Об этом она сообщила в Twitter по результатам общения.

"Очень конструктивный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно успешного экономического прогресса Украины в рамках программы МВФ. С нетерпением жду продолжения нашего продуктивного сотрудничества во время миссии в сентябре", – говорится в сообщении.

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В свою очередь Зеленский отметил, что держит под личным контролем проведения судебной реформы и прилагает максимум усилий для ее успешной реализации.

"Владимир Зеленский и Кристалина Георгиева обсудили законопроект о Национальном банке Украины, который сейчас разрабатывается с участием международных партнеров и будет рассмотрен Верховной Радой после восстановления ее работы осенью этого года, а также принятие закона о НАБУ во втором чтении", – отметила пресс-служба президента.

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Наталия Софиенко

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