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Украина и МВФ достигли компромисса в вопросе антикоррупционной реформы – Минфин

09.07.2021, 13:22
Украина и МВФ достигли компромисса в вопросе антикоррупционной реформы – Минфин - Фото
Сергей Марченко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Украинская делегация и представители Международного валютного фонда (МВФ) на переговорах а США достигли компромисса по ряду вопросов, в частности, антикоррупционной реформы.

Как сообщает пресс-служба Минфина, во время рабочего визита в США министр финансов Сергей Марченко провел ряд встреч с представителями МВФ, которые "отметили прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для продолжения программы сотрудничества".

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"Переговоры позволили согласовать позиции обеих сторон и достичь компромисса по ряду вопросов, в частности, антикоррупционной реформы, реформы корпоративного управления и вопросов независимости НАБУ", – сказано в сообщении.

Марченко отметил, что Украина достигла значительных результатов в выполнении структурных маяков МВФ.

"Поддержка МВФ очень важна для Украины. И я благодарен за поддержку в проведении реформ. Экономическая ситуация в стране улучшается, но для обеспечения макроэкономической стабильности Украины чрезвычайно важно быть в программе сотрудничества с МВФ", – подчеркнул Марченко.

Однако эксперты МВФ отметили, что решение КСУ привело к откату антикоррупционных усилий, что требует соответствующей реакции со стороны украинской власти.

В Минфине отметили, что стороны договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения Staff level agreement в ближайшее время.

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Юрий Тарасовский
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МВФ транш мвф сергей марченко
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