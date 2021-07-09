Украина и МВФ достигли компромисса в вопросе антикоррупционной реформы – Минфин
Украинская делегация и представители Международного валютного фонда (МВФ) на переговорах а США достигли компромисса по ряду вопросов, в частности, антикоррупционной реформы.
Как сообщает пресс-служба Минфина, во время рабочего визита в США министр финансов Сергей Марченко провел ряд встреч с представителями МВФ, которые "отметили прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для продолжения программы сотрудничества".
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"Переговоры позволили согласовать позиции обеих сторон и достичь компромисса по ряду вопросов, в частности, антикоррупционной реформы, реформы корпоративного управления и вопросов независимости НАБУ", – сказано в сообщении.
Марченко отметил, что Украина достигла значительных результатов в выполнении структурных маяков МВФ.
"Поддержка МВФ очень важна для Украины. И я благодарен за поддержку в проведении реформ. Экономическая ситуация в стране улучшается, но для обеспечения макроэкономической стабильности Украины чрезвычайно важно быть в программе сотрудничества с МВФ", – подчеркнул Марченко.
Однако эксперты МВФ отметили, что решение КСУ привело к откату антикоррупционных усилий, что требует соответствующей реакции со стороны украинской власти.
В Минфине отметили, что стороны договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения Staff level agreement в ближайшее время.
- 16 сентября Конституционный суд признал неконституционными отдельные нормы закона о НАБУ. В частности, они касались назначения директора бюро. 27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК. Это поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ. 4 декабря 2020 года Верховная Рада вернула ответственность за ложь в декларациях, повысив порог ответственности и заменив лишение свободы ее ограничением в качестве максимального наказания.
- Украина участвует в программе МВФ stand-by, в рамках которой для страны зарезервировано $5 млрд. В июне 2020-го Украина получила транш на $2,1 млрд. Минфин называл три главных требования фонда, а МВФ ожидал большего прогресса в имплементации реформ для предоставления транша. 7 июля министр экономики Алексей Любченко заявил, что Украина надеется получить в этом году $700 млн по программе stand by.
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