UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

$2,7 млрд от МВФ. Куда направить деньги решит Минфин – НБУ

03.08.2021, 16:25
$2,7 млрд от МВФ. Куда направить деньги решит Минфин – НБУ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Решение об использовании $2,7 млрд от Международного валютного фонда (МВФ), которые Украина получит в конце августа, будет принимать Министерство финансов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В Нацбанке напомнили, что цель распределения СПЗ – удовлетворить глобальную потребность в повышении ликвидности и уровня резервов 190 стран-членов МВФ, а также обеспечить стабильность мировой экономики в целом.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Эти средства поступят на счет в НБУ. Согласно действующему законодательству, финансовым агентом по СПЗ, то есть органом, который будет принимать решения об их использовании, является Министерство финансов Украины. Национальный банк предоставит свои предложения по использованию соответствующих средств", – пояснили в регуляторе.

  • Совет управляющих МВФ 2 августа утвердил общее распределение специальных прав заимствования (СПЗ) на $650 млрд  для пополнения мировых ресурсов ликвидности. Согласно квотам, Украина получит от МВФ безвоздмездно $2,7 млрд из $650 млрд. Президент Владимир Зеленский считает, что эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать экономику. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
СПЗ МВФ НБУ Минфин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 