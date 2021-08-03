$2,7 млрд от МВФ. Куда направить деньги решит Минфин – НБУ

Решение об использовании $2,7 млрд от Международного валютного фонда (МВФ), которые Украина получит в конце августа, будет принимать Министерство финансов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В Нацбанке напомнили, что цель распределения СПЗ – удовлетворить глобальную потребность в повышении ликвидности и уровня резервов 190 стран-членов МВФ, а также обеспечить стабильность мировой экономики в целом.

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"Эти средства поступят на счет в НБУ. Согласно действующему законодательству, финансовым агентом по СПЗ, то есть органом, который будет принимать решения об их использовании, является Министерство финансов Украины. Национальный банк предоставит свои предложения по использованию соответствующих средств", – пояснили в регуляторе.

Совет управляющих МВФ 2 августа утвердил общее распределение специальных прав заимствования (СПЗ) на $650 млрд для пополнения мировых ресурсов ликвидности. Согласно квотам, Украина получит от МВФ безвоздмездно $2,7 млрд из $650 млрд. Президент Владимир Зеленский считает, что эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать экономику.

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Наталия Софиенко

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