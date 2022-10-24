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НБУ лишил российских акционеров права голоса в трех украинских банках

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 14:37
НБУ лишил российских акционеров права голоса в трех украинских банках - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины временно лишил российских акционеров права голоса в банках Форвард, Украинский капитал и Первый инвестиционный банк. Об этом пишет агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Центробанка.  

Согласно сообщению, Нацбанк запретил компании "Скала Терциум", владеющей 21,39% акций в банке Украинский капитал, пользоваться правом председателя.

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Также НБУ запретил голосовать мажоритарному акционеру Первого инвестиционного банка Евгению Гинеру (88,89%).  

В банке Форвард НБУ временно запретил голосовать Рустаму Тарико (опосредованно 100% акций), АО "Компания "Русский стандарт" (опосредовано 100%), ООО "Русский Стандарт-Инвест" (14,64% опосредовано) и АО "Банк Российский Стандарт" (100% прямо). 

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Роман Бриль
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Гинер Евгений нацбанк санкции против россии Форвард Банк ПИБ Украинский капитал
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