НБУ лишил российских акционеров права голоса в трех украинских банках

Национальный банк Украины временно лишил российских акционеров права голоса в банках Форвард, Украинский капитал и Первый инвестиционный банк. Об этом пишет агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Центробанка.

Согласно сообщению, Нацбанк запретил компании "Скала Терциум", владеющей 21,39% акций в банке Украинский капитал, пользоваться правом председателя.

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Также НБУ запретил голосовать мажоритарному акционеру Первого инвестиционного банка Евгению Гинеру (88,89%).

В банке Форвард НБУ временно запретил голосовать Рустаму Тарико (опосредованно 100% акций), АО "Компания "Русский стандарт" (опосредовано 100%), ООО "Русский Стандарт-Инвест" (14,64% опосредовано) и АО "Банк Российский Стандарт" (100% прямо).

14 октября Фридман заявил о готовности отдать Альфа-Банк государству.

20 октября Зеленский утвердил санкции против России. Под них попали около 4000 человек и компаний.

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Роман Бриль

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