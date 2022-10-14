Фридман заявил о готовности отдать Альфа-банк государству

Акционеры Альфа-банка Украины заявили о готовности отдать его государству. Об этом сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на письмо совладельца банка Михаила Фридмана новому главе НБУ Андрею Пышному.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"По нашему мнению, частные инвестиции – это лучший вариант... В то же время если правительство Украины или Национальный банк склонится к решению, что Альфа-банк Украина должен контролироваться государством или другим акционером, мы готовы бесплатно передать акции банка", – говорится в письме.

Фридман отмечает, что предложение акционеров докапитализировать банк на $1 млрд остается в силе.

Он утверждает, что они "никогда не отождествляли инвестиции в капитал банка со снятием персональных санкций" и ему жаль, что "в Украине информация была искажена".

Фридман пишет в письме, что за 20 лет работы Альфа-банка Украины его акционеры инвестировали в банк более $1 млрд, не выплатив ни одной гривни дивидендов.

"Я считаю, что мы достигли результатов, которыми можно гордиться, построив один из лучших банков в стране. Если у нас будет возможность инвестировать в банк и восстановление Украины – мы подтверждаем свою готовность. В случае же принятия решения о национализации Альфа-банка Украина, хотел бы заверить вас, что процесс передачи банка новому владельцу состоится максимально комфортно", – написал Фридман.

6 октября Верховная Рада приняла закон об особенностях вывода с рынка системно важных банков (одним из которых Альфа-банк) в условиях военного положения.

Четыре крупнейших акционера Альфа-банка – Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен – попали под западные санкции после того, как Россия напала на Украину. Фридман и Авен попали под санкции Евросоюза 28 февраля из-за тесных связей с администрацией Владимира Путина, хотя они с этим и не согласны. На Хана и Кузьмичева санкции были наложены 15 марта.

После этого они передали свои акции в управление независимого доверенного лица – Симеона Дянкова.

Читайте также: Brocard, заводы и самолет. Украина забирает российские активы: кто в списке

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.