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Фридман заявил о готовности отдать Альфа-банк государству

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 11:28
Фридман заявил о готовности отдать Альфа-банк государству - Фото
Фото: Альфа-банк

Акционеры Альфа-банка Украины заявили о готовности отдать его государству. Об этом сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на письмо совладельца банка Михаила Фридмана новому главе НБУ Андрею Пышному.

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"По нашему мнению, частные инвестиции – это лучший вариант... В то же время если правительство Украины или Национальный банк склонится к решению, что Альфа-банк Украина должен контролироваться государством или другим акционером, мы готовы бесплатно передать акции банка", – говорится в письме.

Фридман отмечает, что предложение акционеров докапитализировать банк на $1 млрд остается в силе.

Он утверждает, что они "никогда не отождествляли инвестиции в капитал банка со снятием персональных санкций" и ему жаль, что "в Украине информация была искажена".

Фридман пишет в письме, что за 20 лет работы Альфа-банка Украины его акционеры инвестировали в банк более $1 млрд, не выплатив ни одной гривни дивидендов.

"Я считаю, что мы достигли результатов, которыми можно гордиться, построив один из лучших банков в стране. Если у нас будет возможность инвестировать в банк и восстановление Украины – мы подтверждаем свою готовность. В случае же принятия решения о национализации Альфа-банка Украина, хотел бы заверить вас, что процесс передачи банка новому владельцу состоится максимально комфортно", – написал Фридман.

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Андрій Водяний
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