Национализация за 1 грн. Рада приняла закон о выводе с рынка системного банка

Верховная Рада на заседании 6 октября приняла законопроект №8069 о выводе с рынка системно важного банка в условиях военного положения. Он вызвал жаркие дискуссии в зале, рассказал нардеп Ярослав Железняк, но проголосовали его сразу за основу и в целом. "За" – 254 голоса.

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Национальный банк определил 14 системно важных банков на 2022 год: А-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, Пивденный, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Таскомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк, Универсал Банк.

Какой банк нужно вывести с рынка, в законе не указывается.

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После вступления закона в силу Минфин получит право по предложению НБУ участвовать в выводе с рынка системно важного банка на основаниях, наступивших во время совершенной РФ агрессии против Украины.

Национализация такого банка будет происходить через процедуру его отнесения к категории неплатежеспособных, но не потребует докапитализации со стороны государства. Продажа банка за 1 грн будет производиться независимо от фактического размера регулятивного капитала банка.

Фонд гарантирования вкладов не будет менять размер уставного капитала банка, не будет проводить деноминацию акций или обменивать денежные обязательства банка на акции допэмиссии.

Вместо обмена вкладов на акции с последующим выкупом государством вводится прекращение обязательств банка перед контролерами и владельцами существенного участия, а также подсанкционными лицами с последующим зачислением средств по этим обязательствам в доход банка.

Возмещение стоимости акций акционерам (если она превысит 1 грн по заключению аудиторской компании) будет возможно только после компенсации убытков Украине от РФ и исключительно из этих денег.

После начала российского вторжения НБУ закрыл два банка, принадлежавших российскому государству (Сбербанк и Проминвестбанк), а также два проблемных банка – Мегабанк и Сич.

Форвард Банк, контролировавшийся российским водочным магнатом и владелецем холдинга Российский Стандарт Рустамом Тарико, суд передал в управление АРМА.

Российские владельцы также потеряли контроль над Альфа-Банком.

Андрій Водяний

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