Акции и офис Форвард Банка, принадлежавшего российскому бизнесмену, передали в АРМА

13 июля 2022 года Шевченковский райсуд Киева в рамках уголовного производства вынес определение о передаче 100% акций Форвард Банка и его центрального офиса в управление АРМА (Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений).

Активы суд арестовал 15 июня, пишет Finbalance.

В активах банка – офис в Киеве площадью 3061,6 кв. м по адресу ул. Cаксаганского, 105. На 1 июня 2022 года активы Форвард Банка составляли 2,31 млрд грн, объем вкладов физлиц – 1,73 млрд грн.

По данным СБУ, руководство банком "фактически осуществляется гражданами РФ, использующими свои полномочия собственника предприятия для подготовки, планирования и ведения агрессивной войны против Украины".

Форвард Банк ранее назывался Русский стандарт (Украина). На рынке он с 2006 года. Контроллером банковской группы Форвард, распавшейся 29 декабря 2019 года, числился российский водочный магнат и владелец холдинга Русский Стандарт Рустам Тарико.

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В начале июля по инициативе СБУ были арестованы активы предприятия и банка, подозреваемые в спонсировании агрессии Российской Федерации. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет об ООО "Руст Украина" и АО "Банк Форвард".

Наталия Софиенко

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