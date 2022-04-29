Один из крупнейших украинских банков, контроль над которым имели четыре российских бизнесмена и две иностранные компании, недавно существенно изменил структуру управления.

Беспрецедентным назначением доверенного лица (Симеона Дянкова) центробанк избавил Альфа-банк от контроля со стороны российских акционеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Регулятор прогнозирует учреждению полный выход российского присутствия из перечня акционеров – или через принудительную продажу, или через национализацию.

В то же время благодаря своевременным действиям россияне до сих пор имеют значительное влияние на работу банка.

LIGA.net разобралась, кто теперь управляет украинским банком с более чем двумя миллионами клиентов и как он спасал репутацию от "связей с российской властью" после начала войны.

Кто стоял и стоит у руля

Российские олигархи из-за войны в Украине и ее последствий — санкций — оказались перед риском потери своих иностранных активов. Один из таких активов — украинский Альфа-банк, который занимает пятое-шестое места в украинских топах по активам, капиталу и депозитам.

Бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен в конце февраля попали под санкции ЕС из-за близкой связи с российскими властями. В начале 2022 года, по данным Национального банка Украины, они были опосредованными владельцами АО "Альфа-банк" с 32,8% и 12,4% участия соответственно. Такую долю они имеют в люксембургском холдинге ABH Holdings, которому принадлежит одна часть украинской Альфы, и холдинге ABH Ukraine, которому принадлежит другая часть банка.

Среди других акционеров банка – Герман Хан, Алексей Кузьмичев и Андрей Косогов. Также частью банка владеют итальянская финансовая группа UniCredit и нью-йоркская The Mark Foundation for Cancer Research.

Банковский регулятор не мог и не хотел разрешить Альфа-банку пойти по пути российских Сбербанка и Проминвестбанка, которые были ликвидированы еще в первые дни нападения оккупанта. Руководство НБУ в марте отмечало, что Альфа — один из системно важных банков, а его ликвидация была бы выстрелом в ногу украинской экономике.

В начале марта НБУ решил лишить часть акционеров возможности управлять банком, однако только те, кто попал под санкции ЕС. Регулятор признал Фридмана и Авена лицами с небезупречной деловой репутацией и сообщил о необходимости назначения доверенного лица, которое будет управлять их долей голосов.

Министр финансов, ученый, автор дискредитированного рейтинга

Этим лицом стал Симеон Дянков – известный болгарский экономист. Как сообщили LIGA.net в пресс-службе Альфа-банка, после санкций НБУ председатель наблюдательного совета Альфа-банка и представитель ABH Ukraine Роман Шпек предложил Дянкова на эту должность и сам вел с ним переговоры. Получив согласие Дянкова, банк подал документы в НБУ, а разрешение регулятора поступило 21 апреля.

Болгарский экономист Симеон Дянков, без преувеличения, имеет значительный багаж опыта в финансовой сфере. В его резюме – должности во Всемирном банке, Европейском банке реконструкции и развития, министра финансов на родине.

Темной страницей в биографии стал скандал вокруг всемирно известного рейтинга Doing Business. В прошлом году юридическая компания WilmerHale заявила о вероятном влиянии должностных лиц Всемирного банка на отчеты за 2018 и 2020 годы. В последнем Дянков якобы из-за давления на команду, формировавшую рейтинг, стимулировал изменение его методологии и манипулировал показателями некоторых стран. Несмотря на опровержение обвинений должностными лицами Всемирного банка, из-за дискредитации публикация рейтинга была прекращена навсегда.

Дянков преподавал в университетах США, Великобритании и, в частности, России. В 2013-2015 годах занимал пост ректора Российской экономической школы, участником совета директоров и меценатом которого является Петр Авен – один из подсанкционных акционеров Альфа-банка.

В пресс-службе банка заверили, что Дянкова с подсанкционными акционерами не связывает бизнес или что-либо другое. В документах, которые Альфа подавал в НБУ, был указан весь академический опыт кандидата, в том числе работа в России.

На запрос LIGA.net в пресс-службе Нацбанка ответили, что не нашли фактов несоответствия кандидатуры Симеона Дянкова требованиям к доверенному лицу. Возможность связи Дянкова с российскими акционерами за время работы в России там не прокомментировали.

Доверенное лицо на коротком поводке НБУ

Это назначение доверенного лица – первый публичный прецедент среди крупных украинских банков. Данный процесс регулируется установленным правлением регулятора положением о применении Национальным банком Украины мер воздействия.

Согласно документу, после уведомления НБУ о применении санкций, банк должен предоставить регулятору две или более кандидатур для назначения доверенным лицом. В ответе на запрос LIGA.net Альфа-банк не назвал имена других поданных кандидатов.

Доверенное лицо не может иметь признак небезупречной деловой репутации, быть служащим НБУ, связанным с банком лицом, иметь конфликт интересов и т.д.

Время работы такого лица – на период до устранения нарушения, но не более шести месяцев.

Как доверенное лицо может управлять своим правом голоса?

Имея возможность действовать автономно от регулятора, доверенное лицо все равно обязано в тот же день сообщать в НБУ о любых своих решениях. В то же время центробанк может давать доверенному лицу обязательные к выполнению указания. Если доверенное лицо будет действовать против таких руководств, его решение не будет иметь юридической силы.

Таким образом, регулятор фактически смог принять под свой контроль существенное участие в управлении банком. Аналогичные действия регулятор впоследствии пытался выполнить с частями других подсанкционных акционеров банка. Однако акционеры решили по-другому.

Концентрация в руках другого российского бизнесмена

Во второй половине марта произошло существенное изменение в структуре собственников банка. Россиян там стало меньше – исчезло два имени. Однако доля акций, контролируемая гражданами страны-оккупанта, осталась неизменной.

14 марта бывший российский миноритарный акционер Андрей Косогов стал владельцем 41% холдинга ABH и, соответственно, украинского Альфа-банка. Такую существенную часть он получил в результате выхода Германа Хана и Алексея Кузьмичева с участием в ABH и передаче своих долей многолетнему партнеру.

Их действия не были случайными: через день ЕС принял санкции против них. Но только через неделю после ухода этих россиян из списка акционеров Альфы центробанк признал их деловую репутацию небезупречной. Запоздавшие действия Нацбанка в ожидании санкций ЕС не позволили взять прежнюю часть акций Хана и Кузьмичева под контроль доверенного лица.

Под вопросом остается участие нынешних собственников-иностранцев в банке. Ранее итальянская группа UniCredit сообщала о плане продажи 10-процентной доли в ABH Holdings, но уже через два дня отметила затягивание процесса из-за санкций. The Mark Foundation for Cancer Research не сообщала о планах своей 4-процентной доли в Альфе.

Задержка в решениях НБУ привела к сохранению существенного российского присутствия в структуре управления банком. В настоящее время регулятор контролирует долю в 45% акций. Но почти равнозначные 41% находятся в собственности до сих пор неподсанкционного российского бизнесмена — многолетнего партнера официально признанных близкими к российской власти олигархов.

По словам самого доверенного распорядителя голосов по акциям Фридмана и Авена, цель его назначения – вернуть доверие к украинскому банку со стороны клиентов и деловых партнеров, а также восстановление экономических процессов в стране.

"Моя задача вместе с правлением и наблюдательным советом – нивелировать имеющиеся репутационные риски и стабилизировать работу банка, вернуть доверие и показать, как Альфа-банк может участвовать в восстановлении Украины", – подчеркнул Симеон Дянков в ответе.

Богдан Вальд для LIGA.net

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