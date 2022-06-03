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Тема дня | НБУ выводит с рынка Мегабанк. Его владелец и менеджмент сопротивляются

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 20:10
НБУ выводит с рынка Мегабанк. Его владелец и менеджмент сопротивляются - Фото
фото: Мегабанк

32-летняя история Мегабанка окончилась. Он стал банкротом и должен уйти с рынка. Топ-менеджмент банка не согласен и начал противостояние с властью

Национальный банк в четверг принял решение, а сегодня объявил о банкротстве харьковского Мегабанка, входившего в ТОП-25. Регулятор признал учреждение неплатежеспособным и приступил к процедуре вывода банка с рынка.

Следующим шагом должно было стать введение временной администрации Фонда гарантирования вкладов в банк. Однако руководство банка решило саботировать этот процесс, запретив сотрудникам контактировать с представителями Фонда. Главный акционер банка обвинил НБУ в умышленном доведении банка до банкротства.

Как упал Мегабанк и почему он не планирует сдаваться так просто — в материале LIGA.net. 


Проблемный, неплатежеспособный Мегабанк

В 2014-2015 годах в результате очистки банковской системы количество банков сократилось со 180 до 117 учреждений. За последующие два года с рынка ушли еще 35 банков. Затем темпы вывода неплатежеспособных финучреждений замедлились, а в последние годы это были единичные случаи.

До вчерашнего дня в Украине насчитывалось 69 банков.

Мегабанк, основанный в 1990 году, покидает этот список, после признания Нацбанком его неплатежеспособности. Это означает, что учреждение из-за нехватки средств не смогло своевременно выполнить обязательства перед вкладчиками или кредиторами.

Крупнейшим акционером Мегабанка является Виктор Субботин (60,74%), гендиректор предприятия Украинские энергетические машины (ранее – Турбоатом). Долями банка владеют также Европейский банк реконструкции и развития (11,29%), правительство Германии (11,29%), краматорский бизнесмен и экс-регионал Максим Ефимов (9,82%), супруга главного акционера Елена Субботина (7,8%), Международная финансовая компания (4,53%).

Этому обычно предшествует признание банка "проблемным". Это непубличный статус, не разглашаемый Нацбанком. Сообщение о "проблемности" означает, что регулятор увидел существенные проблемы в банке и дает шанс и время на исправление.

Как сообщил замглавы НБУ Ярослав Матузка во время совместного пресс-брифинга регулятора и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, статус неплатежеспособного Мегабанк получил еще третьего февраля.

"Проблемы и вопросы к банку начались задолго до войны и носили хронический характер", — подчеркнула на пресс-брифинге Екатерина Рожкова, первая заместитель главы НБУ.

Выдача кредитов с высокими рисками, кредитование "своих" бизнесов, значительный объем непрофильных активов и проблемы с капиталом — такие огрехи приписывают Мегабанку в НБУ.

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Матузка подчеркнул, что банк уже долго нуждался в докапитализации, что подтверждали результаты стресс-тестирования прошлых лет. Учреждение не устраняло проблему, а предупреждения Нацбанка игнорировало. В результате, уменьшение объема высоколиквидных активов до критического уровня привело к невыполнению платежей. У НБУ уже накопилось много таких жалоб от клиентов Мегабанка.

Среди пострадавших есть "большой кредитор", на требование которого обращают внимание в НБУ. Он якобы также безуспешно требовал полный возврат средств, однако, по данным регулятора, всех имеющихся в настоящее время денег банка не хватило бы на возврат ему долга.

Субботин против

Решение НБУ принято, поэтому Фонд гарантирования вкладов физлиц должен начать выводить банк с рынка. Однако мешает сопротивление банка.

На второй день "неплатежеспособности", то есть сегодня, Фонд должен был заменить правление, наблюдательный совет, органы управления банка и его аудиторов. Это не удалось.

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут сообщила, что руководство и сотрудники Мегабанка не пускают представителей Фонда в свои помещения. Это замедляет "процесс, который все равно произойдет" и оставляет вкладчиков банка еще дольше без выплат.

Процедура вывода банка с рынка начинается со ввода Фондом гарантирования временной администрации в банк. Руководство от Фонда занимается сохранностью активов банка, предотвращением потери имущества, защитой интересов вкладчиков и кредиторов.

"Правление и руководители не выходят на связь, не отвечают на уведомления. Они не принимают официальные документы Фонда, отказываются их регистрировать. Все отделения банка закрыты", — рассказала Рекрут на совместном пресс-брифинге НБУ и ФГВФЛ.

По ее словам, айтишники Мегабанка не дают Фонду доступ к своим системам, вопреки закону.

Поведение менеджмента является продолжением позиции собственника. Согласно заявлению главного акционера Мегабанка Виктора Субботина, он призвал народных депутатов дать оценку действиям НБУ, обвинил регулятора в непредоставлении банку рефинансирования, а сам Нацбанк назвал антиконституционным.

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По его словам, выплаты вкладчикам Мегабанка из бюджета — это "прямой ущерб нашему государству". Субботин заявил, что на встречу с правлением НБУ не были допущены зарубежные кредиторы и акционеры, а также народные депутаты и представители Министерства финансов. По его мнению, закрытость принятия решения о статусе неплатежеспособности преследовала цель "не дать Мегабанку работать дальше".

На пресс-брифинге в НБУ ответили на запрос LIGA.net, что по закону "проблемным" банкам не предоставляется рефинансирование Нацбанка. Относительно отказа о большой встрече — на правление Нацбанка допускаются только уполномоченные лица банка или его существенные акционеры. Причины обоих отказов, по словам Матузки, были объяснены и обоснованы для Мегабанка.

 

Без привкуса банкопада

О выводе с рынка Мегабанка стало известно спустя день после резкого повышения учетной ставки до 25%. Средние и малые банки, зависимые от рефинансирования НБУ — займов для поддержания ликвидности, — оказались в затруднительном положении. Стоимость ранее недорогих кредитов для них одномоментно выросла почти втрое.

Такое событие – банкротство Мегабанка – после резкого удорожания рефинанса может выглядеть как сигнал, свидетельствующий о начале проблем на банковском рынке. Однако, по утверждению НБУ, причина в другом – проблемы учреждения спровоцированы не войной, а плохими результатами работы на протяжении нескольких лет.

Роль Мегабанка в банковской системе незначительна. Доля его активов от общих – 0,46%.

Это банкротство повлияет на значительную часть коммунальных предприятий Харькова, которые обслуживал банк, и остальных клиентов юридических лиц. Они теряют свои средства в банке. Это около 2,5 млрд грн, из которых 1,4 млрд — деньги компании "Украинские энергетические машины".

"Украинские энергетические машины" (ранее Турбоатом) – один из крупнейших в мире производителей промышленных турбин. Среди владельцев компании – государство (75,22%), инвестфонд под управлением КУА Сварог Эссет Менеджмент (15,34%) и кипрский Biscone Limited (5,59%).

Также у банка есть существенная задолженность перед Министерством финансов. В прошлом году Минфин, пользуясь кредитом Европейского инвестиционного банка, предоставил Мегабанку средства на кредитование малого и среднего бизнеса. В настоящее время долг составляет около 500 млн грн.

В то же время, почти 159 000 физлиц, которые были вкладчиками банка, ничего не потеряют. Из-за полной гарантии вкладов в банках на время военного положения они получат обратно все 4,4 млрд грн, которые положили ранее в банк.

"Мегабанк полностью подпадает под действие закона о системе гарантирования. После недавних изменений, которые недавно были поддержаны парламентом, он предусматривает полное покрытие, 100% гарантию на вклады физических лиц", — подчеркнула глава ФГВФЛ.

НБУ выводит с рынка Мегабанк. Его владелец и менеджмент сопротивляются
Богдан Вальд
корреспондент деловой редакции LIGA.net
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