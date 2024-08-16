Онлайн-сервисы товаров и услуг обяжут отчитываться о доходах пользователей

Минфин обсудил с операторами цифровых платформ концепцию введения отчетности о доходах своих пользователей

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В Украине хотят ввести отчетность о доходах, полученных физическими и юридическими лицами, использующими цифровые платформы для продажи своих товаров или услуг. Об этом сообщило Министерство финансов.

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Власти хотят обязать онлайн-сервисы, предлагающие услуги такси, аренды недвижимости, маркет-плейсы и приложения для продажи товаров и услуг, отчитываться о доходах пользователей.

Предполагается, что собранную информацию о пользователях своих ресурсов сервисы будут ежегодно представлять в Государственную налоговую службу (ГНС) как отчет о доходах, полученных от предоставления онлайн-услуг.

"Введение отчетности операторов цифровых платформ будет способствовать гармонизации национального налогового законодательства с правом Европейского Союза и повышению налоговой культуры налогоплательщиков", – отметила заместитель министра финансов Светлана Воробей.

Министерство уже обсудило концепцию введения такой отчетности с операторами цифровых платформ.

Минфин совместно с программой ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM) осуществляет подготовительные меры по присоединению Украины к международному автоматическому обмену информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

В дальнейшем ГНС будет направлять отчеты о доходах подотчетных продавцов-нерезидентов компетентным органам юрисдикций-партнеров, являющихся сторонами Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (Многостороннее соглашение DPI).

Участниками такого соглашения в настоящее время являются 26 стран, подавляющее большинство из которых являются государствами – членами ЕС.

В мае стало известно, что Кабмин планирует запретить работу прайс-агрегаторов лекарственных средств, через которые можно покупать лекарства дешевле. После поддержки украинцами петиции против запрета Tabletki.ua премьер Денис Шмыгаль заявил, что власти и бизнес будут искать конструктивное решение по изменению правил е-торговли лекарствами.