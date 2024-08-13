"Дропы – это беда". НБУ таки ограничит переводы между карточками – Пышный

Фото: НБУ

Национальный банк планирует финализировать окончательное решение по ограничению на P2P-переводы для физических лиц до конца недели в рамках борьбы с так называемыми дропами. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в интервью Экономической правде.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

"Я думаю, что сейчас мы финализируем окончательное решение, а на следующей неделе (речь идет о неделе с 12 по 18 августа. – Ред.) будем рассматривать его на правлении", – сказал Пышный.

Он отметил, что дропы представляют опасность не только для государственного бюджета, но и для физических лиц, ведь "отдавая свои данные, карточку, свой счет кому-то на стороне, ты несешь ответственность за все, что с этим счетом сделали".

Налоговая служба может доначислять налоги за операции, происходившие через счета граждан. Более того, физические лица могут стать соучастниками преступлений, в которых используются их счета, в частности по легализации средств, финансированию терроризма, уклонению от уплаты налогов и т.д.

"Это и есть та реальная опасность, в которую попадают граждане, сознательно передающие свои персональные данные и счета для использования в нелегальных операциях", – добавил Пышный.

Нацбанк провел несколько встреч с волонтерами, где показали, как дизайн запланированного решения позволит банкам учесть потребности волонтеров, и дали ответы на вопросы.

"То, что дропы являются бедой для государственного бюджета – это факт. Думаю, что это очень материальные суммы, которые можно направить в бюджет, если будем настойчивы и успешны в этом вопросе", – отметил Пышный.

Он добавил, что для создания дополнительных инструментов для более эффективной борьбы со схемами дропов нужны также изменения в законодательство.