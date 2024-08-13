"Дропы – это беда". НБУ таки ограничит переводы между карточками – Пышный
Национальный банк планирует финализировать окончательное решение по ограничению на P2P-переводы для физических лиц до конца недели в рамках борьбы с так называемыми дропами. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в интервью Экономической правде.
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"Я думаю, что сейчас мы финализируем окончательное решение, а на следующей неделе (речь идет о неделе с 12 по 18 августа. – Ред.) будем рассматривать его на правлении", – сказал Пышный.
Он отметил, что дропы представляют опасность не только для государственного бюджета, но и для физических лиц, ведь "отдавая свои данные, карточку, свой счет кому-то на стороне, ты несешь ответственность за все, что с этим счетом сделали".
Налоговая служба может доначислять налоги за операции, происходившие через счета граждан. Более того, физические лица могут стать соучастниками преступлений, в которых используются их счета, в частности по легализации средств, финансированию терроризма, уклонению от уплаты налогов и т.д.
"Это и есть та реальная опасность, в которую попадают граждане, сознательно передающие свои персональные данные и счета для использования в нелегальных операциях", – добавил Пышный.
Нацбанк провел несколько встреч с волонтерами, где показали, как дизайн запланированного решения позволит банкам учесть потребности волонтеров, и дали ответы на вопросы.
"То, что дропы являются бедой для государственного бюджета – это факт. Думаю, что это очень материальные суммы, которые можно направить в бюджет, если будем настойчивы и успешны в этом вопросе", – отметил Пышный.
Он добавил, что для создания дополнительных инструментов для более эффективной борьбы со схемами дропов нужны также изменения в законодательство.
- 8 февраля 2024 года заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова рассказала, что Нацбанк нарабатывает механизм минимизации налоговых схем, в которых используются карточные переводы или переводы наличных через терминалы самообслуживания.
- В мае стало известно, что Нацбанк готовит проект решения по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами. Планируется, что лимиты на выходные P2P-переводы могут составить 100 000 грн и 30 операций в месяц для одного счета.
- Законопроект об ограничении карточных переводов, который нарабатывается в Национальном банке, будет касаться незначительного количества операций, сказал председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.