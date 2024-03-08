НБУ думает над ограничением карточных переводов. Гетманцев: Они будут касаться 1% операций
Законопроект об ограничении карточных переводов, который нарабатывают в Национальном банке, будет касаться незначительного количества операций, сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Укринформу.
Гетманцев объяснил, что 99% безналичных операций населения типичны.
"Но, наверное, нетипична операция, когда пенсионер на свою карточку собирает деньги от 100 незнакомых людей. На жаргоне преступников это называется "дропер", когда пенсионер отдает свою карточку будто "в аренду" и за небольшой процент аккумулирует на ней поступления от неизвестных людей, а затем перебрасывает эти средства преступнику. Это я как пример привел, варианты схем могут быть разные. Таким вот операциям Национальный банк и предлагает противодействовать. Система безналичных расчетов не может использоваться для преступной деятельности, это очевидно. Поэтому позиция Нацбанка для меня абсолютно понятна", — сказал он.
Гетманцев отметил, что законопроект Нацбанка, когда он будет готов, будет публично обсуждаться и финансовый комитет "примет взвешенное комплексное решение".
- В начале 2024 года Министерству финансов пришлось опровергать слухи о том, что власти собираются облагать налогом поступления на банковские карты по ставке 18%.
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