Мінфін відкинув чутки про оподаткування надходжень на банківські картки за ставкою 18%

Офіційно. Національна стратегія доходів не передбачає, що всі надходження на картку фізособи будуть оподатковуватися за ставкою 18%

Фото: depositphotos.com

Міністерство фінансів офіційно відкинуло чутки про те, що всі надходження на банківські картки фізичних осіб планують оподатковувати за ставкою 18%. Про це йдеться в роз'ясненні міністерства.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Інформація про те, що держава нібито збирається ввести такий податок, з'явилася напередодні Нового року після затвердження урядом Національної стратегії доходів до 2030 року.

У цьому документі є таке речення: "Всі доходи фізичних осіб, отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом України".

Окремі блогери, зокрема Анатолій Амелін (директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього"), розцінили це так: "Будь-які надходження на картку фізособи оподатковуються 18%".

Міністерство фінансів запевнило, що це неправильне трактування.

У тексті відсутні слова про "будь-які надходження на картку фізособи". А по-друге, фраза про вимоги щодо "оподаткування доходів, отриманих поза межами підприємницької діяльності" відображає загальні принципи оподаткування, які вже і так існують в чинному податковому законодавстві (в розділі IV чинної редакції Податкового кодексу України).

"Важливо зауважити: будь-яка реформа податкової політики вимагає напрацювання детальних змін до податкового законодавства. Жодна фундаментальна реформа (особливо така складна, як зміна правил оподаткування доходів фізичних осіб) просто неможлива без обговорень з громадськістю, бізнесом, відповідними органами влади. Більше того, як зазначено в Нацстратегії, подібні зміни можуть бути запроваджені не раніше року, наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо забезпечення конфіденційності та захисту даних в системах ДПС (в тому числі інформації, одержаної від платників податків та податкових агентів)", – йдеться в повідомленні міністерства.