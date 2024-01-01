Минфин опроверг слухи о налогообложении поступлений на банковские карты по ставке 18%
Министерство финансов официально опровергло слухи о том, что все поступления на банковские карты физических лиц планируют облагать налогом по ставке 18%. Об этом говорится в разъяснении министерства.
Информация о том, что государство якобы собирается ввести такой налог, появилась перед Новым годом после утверждения правительством Национальной стратегии доходов до 2030 года.
В этом документе есть такое предложение: "Все доходы физических лиц, полученные за пределами предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом Украины".
Отдельные блогеры, в частности Анатолий Амелин (директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего"), расценили это так: "Любые поступления на карту физлица облагаются налогом 18%".
Министерство финансов заверило, что это неправильная трактовка.
В тексте отсутствуют слова о "любых поступлениях на карту физлица". А во-вторых, фраза с требованием "налогообложения доходов, полученных за пределами предпринимательской деятельности" отражает общие принципы налогообложения, которые уже и так существуют в действующем налоговом законодательстве (в разделе IV действующей редакции Налогового кодекса Украины).
"Важно отметить: любая реформа налоговой политики требует наработки детальных изменений в налоговое законодательство. Ни одна фундаментальная реформа (особенно такая сложная, как изменение правил налогообложения доходов физических лиц) просто невозможна без обсуждений с общественностью, бизнесом, соответствующими органами власти. Более того, как указано в Нацстратегии, подобные изменения могут быть введены не ранее года, следующего за тем, в котором будут считаться выполненными меры по обеспечению конфиденциальности и защиты данных в системах ГНС (в том числе информации, полученной от налогоплательщиков и налоговых агентов)", — говорится в сообщении министерства.
- 27 декабря Кабинет министров одобрил Национальную стратегию доходов Украины на 2024-2030 годы, что было последним маяком Международного валютного фонда для правительства на 2023 год.
- Национальная стратегия доходов – это 147-страничный документ, который в Минфине называют дорожной картой реформирования налоговой и таможенной системы и видением будущей системы доходов Украины. Он будет одним из руководящих инструментов для формирования следующих бюджетов.
- Стратегическим результатом документа является достижение и удержание отношения доходов к номинальному ВВП на уровне не менее довоенного (≈27% от ВВП, без учета ЕСВ). Для этого Украина должна провести большое количество реформ.