НБУ думає над обмеженням карткових переказів. Гетманцев: Вони стосуватимуться 1% операцій
Законопроєкт про обмеження карткових переказів, який напрацьовують в Національному банку, стосуватиметься незначної кількості операцій, сказав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Укрінформу.
"Обмеження не стосуватимуться 99% безготівкових операцій, які здійснюються кожним із нас щодня. Йдеться лише про певні аномальні операції, які використовуються торговцями наркотиками, нелегальними спиртом та тютюном, а також представниками нелегального грального бізнесу для здійснення протиправної діяльності. Це великі злочинні "бізнеси", які намагаються залучити до своїх схем багатьох фізичних осіб", – сказав він.
Гетманцев пояснив, що 99% безготівкових операцій населення є типовими.
"Але, напевно, нетиповою є операція, коли пенсіонер на свою картку збирає гроші від 100 незнайомих людей. На жаргоні злочинців це називається "дропер", коли пенсіонер віддає свою картку мовби "в оренду" і за невеличкий відсоток акумулює на ній надходження від невідомих людей, а потім перекидає ці кошти злочинцю. Це я як приклад навів, варіанти схем можуть бути різні. Таким ось операціям Національний банк і пропонує протидіяти. Система безготівкових розрахунків не може використовуватися для злочинної діяльності, це очевидно. Тому позиція Нацбанку для мене є абсолютно зрозумілою", – сказав він.
Гетманцев зазначив, що законопроєкт Нацбанку, коли він буде готовий, публічно обговорюватиметься і фінансовий комітет "ухвалить зважене комплексне рішення".
- На початку 2024 року Міністерству фінансів довелося спростовувати чутки про те, що влада збирається оподатковувати надходження на банківські картки за ставкою 18%.
- 8 лютого заступниця голови НБУ Катерина Рожкова сказала, що Нацбанк напрацьовує механізм мінімізації податкових схем, у яких використовуються карткові перекази або перекази готівки через термінали самообслуговування.