НБУ думає над обмеженням карткових переказів. Гетманцев: Вони стосуватимуться 1% операцій

Данило Гетманцев (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Законопроєкт про обмеження карткових переказів, який напрацьовують в Національному банку, стосуватиметься незначної кількості операцій, сказав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Укрінформу.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Обмеження не стосуватимуться 99% безготівкових операцій, які здійснюються кожним із нас щодня. Йдеться лише про певні аномальні операції, які використовуються торговцями наркотиками, нелегальними спиртом та тютюном, а також представниками нелегального грального бізнесу для здійснення протиправної діяльності. Це великі злочинні "бізнеси", які намагаються залучити до своїх схем багатьох фізичних осіб", – сказав він.

Гетманцев пояснив, що 99% безготівкових операцій населення є типовими.

"Але, напевно, нетиповою є операція, коли пенсіонер на свою картку збирає гроші від 100 незнайомих людей. На жаргоні злочинців це називається "дропер", коли пенсіонер віддає свою картку мовби "в оренду" і за невеличкий відсоток акумулює на ній надходження від невідомих людей, а потім перекидає ці кошти злочинцю. Це я як приклад навів, варіанти схем можуть бути різні. Таким ось операціям Національний банк і пропонує протидіяти. Система безготівкових розрахунків не може використовуватися для злочинної діяльності, це очевидно. Тому позиція Нацбанку для мене є абсолютно зрозумілою", – сказав він.

Гетманцев зазначив, що законопроєкт Нацбанку, коли він буде готовий, публічно обговорюватиметься і фінансовий комітет "ухвалить зважене комплексне рішення".