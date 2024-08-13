"Дропи – це біда". НБУ таки обмежить перекази між картками – Пишний

Обмеження карткових переказів для фізосіб планують ввести для боротьби з фінансовими схемами

Фото: НБУ

Національний банк планує фіналізувати остаточне рішення щодо обмеження на P2P-перекази для фізичних осіб до кінця тижня у межах боротьби з так званими дропами. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтервʼю Економічній правді.

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"Я думаю, що зараз ми фіналізуємо остаточне рішення, а наступного тижня (йдеться про тиждень із 12 до 18 серпня. – Ред.) будемо розглядати його на правлінні" – сказав Пишний.

Він зазначив, що дропи становлять небезпеку не тільки для державного бюджету, а і для фізичних осіб, адже "віддаючи свої дані, картку, свій рахунок комусь на стороні, ти несеш відповідальність за усе, що з цим рахунком зробили".

Податкова служба може донараховувати податки за операції, які відбувались через рахунки громадян. Щобільше, фізичні особи можуть стати співучасниками злочинів, у яких використовуються їхні рахунки, зокрема щодо легалізації коштів, фінансування тероризму, ухилення від сплати податків тощо.

"Це і є та реальна небезпека, у яку потрапляють громадяни, які свідомо передають свої персональні дані та рахунки для використання у нелегальних операціях", – додав Пишний.

Нацбанк провів кілька зустрічей із волонтерами, де показали, як дизайн запланованого рішення дасть можливість банкам врахувати потреби волонтерів, та дали відповіді на запитання.

"Те, що дропи є бідою для державного бюджету – це факт. Думаю, що це дуже матеріальні суми, які можна спрямувати до бюджету, якщо будемо наполегливими та успішними у цьому питанні", – зазначив Пишний.

Він додав, що для створення додаткових інструментів для більш ефективної боротьби зі схемами дропів потрібні також зміни до законодавства.

ОНОВЛЕНО о 15:54

Заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що орієнтовно в четвер НБУ оприлюднить рішення про обмеження карткових переказів фізосіб до 100 000 грн на місяць. В цю суму не включатимуть перекази на волонтерів.

Обмеження на кількість платежів поки що не передбачається, однак розглядатиметься в майбутньому.