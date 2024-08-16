Онлайн-сервіси товарів і послуг зобов'яжуть звітувати про доходи користувачів

Мінфін обговорив з операторами цифрових платформ концепцію запровадження звітності про доходи своїх користувачів

Фото: Depositphotos

В Україні хочуть запровадити звітність про доходи, отримані фізичними та юридичними особами, які використовують цифрові платформи для продажу своїх товарів або надання послуг. Про це повідомило Міністерство фінансів.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Влада хоче зобов’язати онлайн-сервіси, що пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркет-плейси та застосунки для продажу товарів і надання послуг, звітувати про доходи користувачів.

Передбачається, що зібрану інформацію про користувачів своїх ресурсів сервіси щороку подаватимуть до Державної податкової служби (ДПС) як звіт про доходи, отримані від надання онлайн-послуг.

"Запровадження звітності операторів цифрових платформ сприятиме гармонізації національного податкового законодавства з правом Європейського Союзу та підвищенню податкової культури платників податків", – зазначила заступниця міністра фінансів Світлана Воробей.

Міністерство вже обговорило концепцію запровадження такої звітності з операторами цифрових платформ.

Мінфін спільно з програмою ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) здійснює підготовчі заходи для долучення України до міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Надалі ДПС надсилатиме звіти про доходи підзвітних продавців-нерезидентів компетентним органам юрисдикцій-партнерів, що є сторонами Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (Багатостороння угода DPI).

Учасниками такої угоди наразі є 26 країн, переважна більшість з яких є державами – членами ЄС.

У травні стало відомо, що Кабмін планує заборонити роботу прайс-агрегаторів лікарських засобів, через які є можливість купувати ліки дешевше. Після підтримки українцями петиції проти заборони Tabletki.ua прем'єр Денис Шмигаль заявив, що влада і бізнес шукатимуть конструктивне рішення щодо змін правил е-торгівлі ліками.