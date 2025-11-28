Індонезія відмовилася від примусових умов США в торгівлі

Фото: Depositphotos

Індонезія чинить опір спробам Дональда Трампа змусити її прийняти так звану "отруйну пігулку" й інші примусові положення у торговельній угоді зі США. Відмова ставить під сумнів зусилля Америки щодо протидії впливу Китаю в Південно-Східній Азії, пише Financial Times.

Конфлікт виник під час переговорів щодо завершення попередньої торговельної угоди, узгодженої в липні, яка передбачала 19-відсотковий "взаємний тариф" для Індонезії. Троє людей, знайомих з переговорами, заявили, що Індонезія відхилила положення, які США нав'язали Малайзії та Камбоджі в аналогічних угодах минулого місяця.

США намагалися ширше застосовувати так звані "отруйні пігулки" – положення про "лояльність" у торговельних угодах. Ці умови погрожують розірванням угод, якщо країни підпишуть будь-який конкуруючий пакт, що, на думку США, ставить під загрозу американські інтереси.

"Ми не погоджуємося з цими пунктами, бо вони стосуються економічного суверенітету", – заявив один урядовець Індонезії.

Угоди Малайзії та Камбоджі передбачають, що держави мають дотримуватися санкцій США й інших економічних обмежень, утримуватися від запровадження цифрових податків, які можуть обмежувати американські компанії, а також погоджувати з Вашингтоном будь-які майбутні угоди про цифрову торгівлю з третіми країнами.

За даними джерела, обізнаного з позицією влади, в Індонезії побоюються, що такі умови можуть позбавити країну автономії та фактично прив’язати її до вимог, сформованих Сполученими Штатами.