Индонезия отказалась от принудительных условий США в торговле

Фото: Depositphotos

Индонезия сопротивляется попыткам Дональда Трампа заставить её принять так называемую "ядовитую пилюлю" и другие принудительные положения в торговом соглашении с США. Отказ ставит под сомнение усилия Америки по противодействию влиянию Китая в Юго-Восточной Азии, пишет Financial Times.

Конфликт возник во время переговоров по завершению предварительного торгового соглашения, согласованного в июле, что предусматривало 19-процентный "взаимный тариф" для Индонезии. Три человека, знакомые с ходом переговоров, заявили, что Индонезия отклонила положения, которые США навязали Малайзии и Камбодже в аналогичных соглашениях в прошлом месяце.

США пытались шире применять так называемые "ядовитые пилюли" – положения о "лояльности" в торговых соглашениях. Эти условия грозят разрывом соглашений, если страны подпишут какой-либо конкурирующий пакт, ставящий, по мнению США, под угрозу американские интересы.

"Мы не согласны с этими пунктами, поскольку они касаются экономического суверенитета", – заявил один из индонезийских правительственных чиновников.

Соглашения Малайзии и Камбоджи предусматривают, что государства должны соблюдать санкции США и другие экономические ограничения, воздерживаться от введения цифровых налогов, которые могут ограничивать американские компании, а также согласовывать с Вашингтоном любые будущие соглашения о цифровой торговле с третьими странами.

По данным источника, осведомленного о позиции властей, в Индонезии опасаются, что подобные условия могут лишить страну автономии и фактически привязать ее к требованиям, сформулированным Соединенными Штатами.