Politico: У ЄС звинуватили Бельгію, що вона утримує заморожені активи РФ заради податку

Європейські дипломати вважають, що Бельгія може мати прихований інтерес у тому, щоб не погоджуватися передавати заморожені гроші РФ Україні

Фото: EPA / OLIVIER MATTHYS

Лідери Євросоюзу звинуватили уряд Бельгії в тому, що він не повністю розкриває, що робить з податковими надходженнями від заморожених активів РФ. Про це пише Politico з посиланням на західних дипломатів.

П'ять дипломатів з різних європейських країн поскаржилися, що Бельгія, видається, має прихований інтерес у тому, щоб утримувати російські гроші, адже вони генерують податкові надходження.

Також, за їхніми словами, Бельгія порушує міжнародне зобов'язання, взяте минулого року, розкрити, що вона робить з податками із заморожених резервів. Дипломати заявили, що гроші все ще зараховуються до держбюджету Бельгії, що унеможливлює визначення того, чи повністю країна виконує свої зобов'язання перед Києвом.

"У світлі цієї постійної зволікаючої поведінки виникає питання, чи справді зрозуміло, що тут на кону безпека Європи. І з огляду на ці дані є сумніви щодо того, чи виконує Бельгія свою обіцянку відправити свої непередбачені податкові надходження до України", – заявив Politico дипломат ЄС.

Видання зазначило, що податкові надходження важко відстежити, але дипломати, які ставлять під сумнів цифри, використовують такі джерела, як Кільський інститут, який оцінює загальні зобов'язання Бельгії перед Україною в 3,44 млрд євро між початком війни та 31 серпня 2025 року. Податок з російських активів лише у 2024 році склав 1,7 млрд євро.

Бельгійський уряд заявив, що весь податок, отриманий з заморожених російських резервів, був "цільово спрямований" Києву, але не розкрив, чи всі кошти уже були виплачені.

У 2024 році кілька західних країн звинуватили уряд Бельгії у використанні частини податків від російських активів для покриття звичайних бюджетних потреб країни. У відповідь попередній уряд Бельгії пообіцяв перевести податкові надходження до фінансового інструменту ЄС та G7 для України, але Бельгія так і не виконала цієї обіцянки.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив Європейській комісії, що погодження репараційного кредиту для України з використанням заморожених російських активів може завадити підписанню мирної угоди між Україною й Росією.