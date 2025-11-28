Politico: В ЕС обвинили Бельгию, что она удерживает замороженные активы РФ ради налога

Европейские дипломаты считают, что Бельгия может иметь скрытый интерес в том, чтобы не соглашаться передавать замороженные деньги РФ Украине

Фото: EPA / OLIVIER MATTHYS

Лидеры Евросоюза обвинили правительство Бельгии в том, что оно не полностью раскрывает, что делает с налоговыми поступлениями от замороженных активов РФ. Об этом пишет Politico со ссылкой на западных дипломатов.

Пять дипломатов из разных европейских стран пожаловались, что Бельгия, похоже, имеет скрытый интерес в том, чтобы удерживать российские деньги, ведь они генерируют налоговые поступления.

Также, по их словам, Бельгия нарушает международное обязательство, взятое в прошлом году, раскрыть, что она делает с налогами из замороженных резервов. Дипломаты заявили, что деньги все еще зачисляются в госбюджет Бельгии, что делает невозможным определение того, полностью ли страна выполняет свои обязательства перед Киевом.

"В свете этого постоянного затягивающего поведения возникает вопрос, действительно ли понятно, что здесь на кону безопасность Европы. И учитывая эти данные, есть сомнения относительно того, выполняет ли Бельгия свое обещание отправить свои непредвиденные налоговые поступления в Украину", – заявил Politico дипломат ЕС.

Издание отметило, что налоговые поступления трудно отследить, но дипломаты, которые ставят под сомнение цифры, используют такие источники, как Кильский институт, который оценивает общие обязательства Бельгии перед Украиной в 3,44 млрд евро между началом войны и 31 августа 2025 года. Налог с российских активов только в 2024 году составил 1,7 млрд евро.

Бельгийское правительство заявило, что весь налог, полученный из замороженных российских резервов, был "целевым образом направлен" Киеву, но не раскрыло, все ли средства уже были выплачены.

В 2024 году несколько западных стран обвинили правительство Бельгии в использовании части налогов от российских активов для покрытия обычных бюджетных нужд страны. В ответ предыдущее правительство Бельгии пообещало перевести налоговые поступления в финансовый инструмент ЕС и G7 для Украины, но Бельгия так и не выполнила этого обещания.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил Европейской комиссии, что согласование репарационного кредита для Украины с использованием замороженных российских активов может помешать подписанию мирного соглашения между Украиной и Россией.