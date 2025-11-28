В Еврокомиссии призвали G7 ускорить выплаты Украине по кредиту в $50 млрд

Страны "Большой семерки" пока не выплатили Украине примерно 14 млрд евро из пакета в $50 млрд

Фото: EPA / RONALD WITTEK

Еврокомиссия призвала страны "Большой семерки" ускорить выплаты Украине по кредиту в $50 млрд. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис в интервью Euractiv.

"Мы ведем переговоры с другими международными донорами, чтобы понять, можно ли выделить их поддержку на начало года", – сказал Домбровскис.

Он добавил, что этого может быть недостаточно для покрытия потребностей Украины в первом квартале 2026 года, хотя это еще "пока неизвестно".

Медиа отметило, что ЕС уже выплатил свою долю кредита G7, составляющего 18,1 млрд евро. Но еще примерно 14 млрд евро из пакета не были выплачены другими странами – США, Канадой, Японией и Великобританией.

Заявление Домбровскиса прозвучало в то время, как Бельгия все еще не поддерживает использование замороженных активов РФ для выплат Киеву. Несмотря на "технический прогресс" в переговорах между чиновниками ЕС и Бельгии, еврокомиссар признал, что политическое движение было незначительным.

"На этом этапе... также очевидно, что Бельгия до сих пор не сделала шагов в принятии этой концепции", – сказал он.

Домбровскис добавил, что если переговоры с Бельгией не будут продвигаться быстро до конца года, нужно будет "мостовое решение" для временного пополнения бюджетного дефицита Украины. Такие схемы, изложенные в "документе с вариантами", предусматривают использование общего долга ЕС и двусторонних грантов государств-членов.

В документе содержится оценка, что Украине понадобится 72 млрд евро военной и социальной поддержки в 2026 году и еще 64 млрд евро в 2027 году.

Домбровскис подчеркнул, что ЕС должен "двигаться вперед, поскольку потребности Украины в финансировании не только значительные, но и срочные".

"Мы не можем бесконечно обсуждать наши варианты. Нам нужно принять конкретные решения", – заявил он.

Механизм ERA, который имел в виду Домбровскис, предусматривает предоставление Украине $50 млрд, обеспеченных доходами от замороженных активов России.