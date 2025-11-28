У Єврокомісії закликали G7 прискорити виплати Україні за кредитом у $50 млрд

Країни "Великої сімки" поки не виплатили Україні приблизно 14 млрд євро з пакета у $50 млрд

Фото: EPA / RONALD WITTEK

Єврокомісія закликала країни "Великої сімки" прискорити виплати Україні за кредитом у $50 млрд. Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс в інтерв'ю Euractiv.

"Ми ведемо переговори з іншими міжнародними донорами, щоб зрозуміти, чи можна виділити їхню підтримку на початок року", – сказав Домбровскіс.

Він додав, що цього може бути недостатньо для покриття потреб України у першому кварталі 2026 року, хоча це ще "поки що невідомо".

Медіа зазначило, що ЄС уже виплатив свою частку кредиту G7, що становить 18,1 млрд євро. Але ще приблизно 14 млрд євро з пакета не були виплачені іншими країнами – США, Канадою, Японією та Великою Британією.

Заява Домбровскіса прозвучала у той час, як Бельгія все ще не підтримує використання заморожених активів РФ для виплат Києву. Попри "технічний прогрес" у переговорах між посадовцями ЄС і Бельгії, єврокомісар визнав, що політичний рух був незначним.

"На цьому етапі… також очевидно, що Бельгія досі не зробила кроків у прийнятті цієї концепції", – сказав він.

Домбровскіс додав, що якщо переговори з Бельгією не просуватимуться швидко до кінця року, потрібне буде "мостове рішення" для тимчасового поповнення бюджетного дефіциту України. Такі схеми, викладені в "документі з варіантами", передбачають використання спільного боргу ЄС і двосторонніх грантів держав-членів.

У документі міститься оцінка, що Україні знадобиться 72 млрд євро військової й соціальної підтримки у 2026 році та ще 64 млрд євро у 2027 році.

Домбровскіс наголосив, що ЄС повинен "рухатися вперед, оскільки потреби України у фінансуванні не тільки значні, але й термінові".

"Ми не можемо нескінченно обговорювати наші варіанти. Нам потрібно ухвалити конкретні рішення", – заявив він.

Механізм ERA, який мав на увазі Домбровскіс, передбачає надання Україні $50 млрд, забезпечених доходами від заморожених активів Росії.