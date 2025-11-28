"Уже на підході". У Дії розповіли, коли українці отримають нацкешбек за вересень

Фото: depositphotos.com

Виплата "Національного кешбеку" за вересень надійде на картки 29–30 листопада. Про це повідомляється у Telegram застосунку "Дія".

"Національний кешбек" за вересень уже на підході. Виплата національного кешбеку за вересень прилетить на ваші картки вже 29–30 листопада. Понад 3,8 млн українців отримають 598+ млн грн кешбеку за купівлю українських товарів", – йдеться у повідомленні.

Кешбек можна витратити на комунальні послуги, ліки, книги, поштові послуги та благодійність.

Станом на зараз до програми долучилися понад 1870 компаній та близько 400 000 товарів.

У мінекономіки додали, що виплата коштів за жовтень очікується в другій декаді грудня, за листопад – планово в кінці грудня, а за грудень відбудеться планово в лютому 2026 року і далі щомісячно в кінці наступного місяця за попередній.