"Уже на підході". У Дії розповіли, коли українці отримають нацкешбек за вересень
Виплата "Національного кешбеку" за вересень надійде на картки 29–30 листопада. Про це повідомляється у Telegram застосунку "Дія".
"Національний кешбек" за вересень уже на підході. Виплата національного кешбеку за вересень прилетить на ваші картки вже 29–30 листопада. Понад 3,8 млн українців отримають 598+ млн грн кешбеку за купівлю українських товарів", – йдеться у повідомленні.
Кешбек можна витратити на комунальні послуги, ліки, книги, поштові послуги та благодійність.
Станом на зараз до програми долучилися понад 1870 компаній та близько 400 000 товарів.
У мінекономіки додали, що виплата коштів за жовтень очікується в другій декаді грудня, за листопад – планово в кінці грудня, а за грудень відбудеться планово в лютому 2026 року і далі щомісячно в кінці наступного місяця за попередній.
- 20 серпня 2024 року Кабмін запустив програму кешбеку 10% за купівлю українських товарів. "Національний кешбек" стартував у тестовому режимі 2 вересня, а офіційно запрацював 11 жовтня.
- У жовтні в міністерстві пояснили, що виплата кешбеку за серпень перебуває "в активній стадії обробки".
- Виплата нацкешбеку за серпень почалася 11 листопада.
