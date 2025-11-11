Українці отримають "Національний кешбек" за серпень

Держава виплачує учасникам програми "Національний кешбек" найбільшу щомісячну компенсацію від її запуску

Фото: Мінекономіки

У вівторок, 11 листопада, розпочалася виплата за серпень 2025 року за програмою "Національний кешбек" – учасники отримають від держави рекордні 509 млн грн, що майже в півтора раза перевищує показник минулого року. Про це повідомляє Мінекономіки.

Сума серпневих виплат значно зросла, порівнюючи з минулим роком: у серпні 2024-го українці отримали 342 млн грн, а в серпні 2025-го – 509 млн грн.

"Виплати за програмою "Національний кешбек" показують, що державні інструменти економічної підтримки працюють – навіть попри виклики воєнного часу. Кожна гривня, повернута споживачеві, одночасно працює на українського виробника: стимулює попит, зберігає робочі місця та забезпечує сталість внутрішнього ринку", – прокоментував заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

За серпень обсяг покупок українських товарів сягнув майже 5,1 млрд грн. Більш як 3,6 млн українців обрали продукцію національних виробників.

До програми "Національний кешбек" станом на сьогодні приєдналися понад 1860 компаній із різних секторів економіки.

Загалом за 2025 рік у межах програми "Національний кешбек" покупцям вже виплачено близько 4 млрд грн кешбеку.

Для участі в програмі необхідно зареєструватися в застосунку "Дія", обрати один із 20 банків-учасників і відкрити в ньому картку "Національний кешбек".