Мінекономіки пояснило затримку з виплатою нацкешбеку його рекордним розміром
Усі учасники програми "Національний кешбек" отримають кошти за серпень у повному обсязі. Зараз виплата перебуває "в активній стадії обробки", повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у вівторок, 14 жовтня.
"Обсяг виплат за серпень є рекордним, тому процес потребує більше часу, ніж зазвичай. Усі учасники програми отримають кошти у повному обсязі після завершення технічних процедур", – сказано в повідомленні.
Міністерство спільно з партнерами вживає всіх необхідних заходів для якнайшвидшого зарахування коштів учасникам програми, запевнили у відомстві.
Про те, що виплата нацкешбеку за серпень "уже в дорозі", повідомила й пресслужба Дії.
"Ваша підтримка українського бізнесу була рекордною в серпні, тож це буде найбільший кешбек за всю історію програми. Щоб його зарахувати, система обробляє мільйони транзакцій, тому потрібно трохи більше часу, ніж зазвичай", – пояснили там.
При цьому про розмір кешбеку, нарахованого за купівлю товарів українського виробництва у серпні, інформації досі нема.
На початку вересня Мінекономіки повідомило, що держава підтримала продаж українських товарів на понад 5 млрд грн у липні. Це була найбільша сума за місяць від старту програми.
За покупки у липні держава виплатила 507 млн грн кешбеку 3,6 млн учасників програми, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та активували свої картки для виплат у застосунку Дія.
- 20 серпня 2024 року Кабмін запустив програму кешбеку 10% за купівлю українських товарів. "Національний кешбек" стартував у тестовому режимі 2 вересня, а офіційно запрацював – 11 жовтня.
- У березні 2025-го голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що "добре розрекламований проєкт поступово видихається".
