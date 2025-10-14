Мінекономіки пояснило затримку з виплатою нацкешбеку його рекордним розміром

Виплата Національного кешбеку за серпень – у процесі обробки, запевняють у міністерстві

Фото: Мінекономіки

Усі учасники програми "Національний кешбек" отримають кошти за серпень у повному обсязі. Зараз виплата перебуває "в активній стадії обробки", повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у вівторок, 14 жовтня.

"Обсяг виплат за серпень є рекордним, тому процес потребує більше часу, ніж зазвичай. Усі учасники програми отримають кошти у повному обсязі після завершення технічних процедур", – сказано в повідомленні.

Міністерство спільно з партнерами вживає всіх необхідних заходів для якнайшвидшого зарахування коштів учасникам програми, запевнили у відомстві.

Про те, що виплата нацкешбеку за серпень "уже в дорозі", повідомила й пресслужба Дії.

"Ваша підтримка українського бізнесу була рекордною в серпні, тож це буде найбільший кешбек за всю історію програми. Щоб його зарахувати, система обробляє мільйони транзакцій, тому потрібно трохи більше часу, ніж зазвичай", – пояснили там.

При цьому про розмір кешбеку, нарахованого за купівлю товарів українського виробництва у серпні, інформації досі нема.

На початку вересня Мінекономіки повідомило, що держава підтримала продаж українських товарів на понад 5 млрд грн у липні. Це була найбільша сума за місяць від старту програми.

За покупки у липні держава виплатила 507 млн грн кешбеку 3,6 млн учасників програми, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та активували свої картки для виплат у застосунку Дія.