Минэкономики объяснило задержку с выплатой нацкешбэка его рекордным размером

Выплата Национального кешбэка за август – в процессе обработки, уверяют в министерстве

Фото: Минэкономики

Все участники программы "Национальный кэшбек" получат средства за август в полном объеме. Сейчас выплата находится "в активной стадии обработки", сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства во вторник, 14 октября.

"Объем выплат за август является рекордным, поэтому процесс требует больше времени, чем обычно. Все участники программы получат средства в полном объеме после завершения технических процедур", – сказано в сообщении.

Министерство совместно с партнерами принимает все необходимые меры для скорейшего зачисления средств участникам программы, заверили в ведомстве.

О том, что выплата нацкешбэкв за август "уже в пути", сообщила и пресс-служба "Дии".

"Ваша поддержка украинского бизнеса была рекордной в августе, поэтому это будет самый большой кэшбек за всю историю программы. Чтобы его зачислить, система обрабатывает миллионы транзакций, поэтому нужно немного больше времени, чем обычно", – пояснили там.

При этом о размере кэшбэка, начисленного за покупку товаров украинского производства в августе, информации до сих пор нет.

В начале сентября Минэкономики сообщило, что государство поддержало продажу украинских товаров на более 5 млрд грн в июле. Это была самая большая сумма за месяц со старта программы.

За покупки в июле государство выплатило 507 млн грн кэшбэка 3,6 млн участников программы, которые накопили более 2 гривень кэшбэка и активировали свои карты для выплат в приложении Дия.