Государство потратило на Нацкешбек в июле рекордную сумму за время существования программы

Украинцы купили товаров с Нацкешбеком на рекордные более 5 млрд грн в июле 2025 года

Фото: Дія

В июле 2025 года украинцы приобрели товаров местного производства на рекордные 5,07 млрд грн в рамках программы "Национальный кэшбек". Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

За эти покупки государство выплатило 507 млн грн кэшбэка 3,6 миллионам участников программы.

"В июле украинцы приобрели товаров, зарегистрированных в программе, на рекордные 5,07 миллиарда гривен. Это более 66% от общей суммы, которую они потратили в сентябре-декабре прошлого года", – отметили в ведомстве.

Там добавили, что благодаря программе постепенно меняется потребительское поведение граждан в пользу украинского, а также растет спрос на товары с кэшбеком.

Программа стартовала в тестовом режиме 2 сентября 2024 года, а официально заработала 11 октября 2024 года.

С тех пор государственная поддержка продаж украинских товаров составила около 40 млрд грн, из которых 32,4 млрд грн – в 2025 году. В целом участники получили около 4 млрд грн кэшбэка.

Полученные деньги можно потратить до конца 2025 года на коммунальные услуги, лекарства, книги, а также направить на благотворительность, покупку военных облигаций или донаты на поддержку ВСУ.