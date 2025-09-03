Государство потратило на Нацкешбек в июле рекордную сумму за время существования программы
В июле 2025 года украинцы приобрели товаров местного производства на рекордные 5,07 млрд грн в рамках программы "Национальный кэшбек". Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
За эти покупки государство выплатило 507 млн грн кэшбэка 3,6 миллионам участников программы.
"В июле украинцы приобрели товаров, зарегистрированных в программе, на рекордные 5,07 миллиарда гривен. Это более 66% от общей суммы, которую они потратили в сентябре-декабре прошлого года", – отметили в ведомстве.
Там добавили, что благодаря программе постепенно меняется потребительское поведение граждан в пользу украинского, а также растет спрос на товары с кэшбеком.
Программа стартовала в тестовом режиме 2 сентября 2024 года, а официально заработала 11 октября 2024 года.
С тех пор государственная поддержка продаж украинских товаров составила около 40 млрд грн, из которых 32,4 млрд грн – в 2025 году. В целом участники получили около 4 млрд грн кэшбэка.
Полученные деньги можно потратить до конца 2025 года на коммунальные услуги, лекарства, книги, а также направить на благотворительность, покупку военных облигаций или донаты на поддержку ВСУ.
- За первые шесть месяцев 2025 года украинцы получили около 2,6 млрд грн в рамках государственной программы "Национальный кэшбек".
- 13 августа в Украине стартовал проект "Дія.Карточка", что позволяет получать все государственные выплаты через одну мультисчетную карту.
