Держава витратила на Нацкешбек у липні рекордну суму за час існування програми

Українці купили товарів з Нацкешбеком на рекордні понад 5 млрд грн у липні 2025 року

Фото: Дія

У липні 2025 року українці придбали товарів місцевого виробництва на рекордні 5,07 млрд грн у межах програми "Національний кешбек". Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

За ці покупки держава виплатила 507 млн грн кешбеку 3,6 млн учасників програми.

"У липні українці придбали товарів, зареєстрованих у програмі, на рекордні 5,07 млрд грн. Це понад 66% від загальної суми, яку вони витратили у вересні-грудні торік", – наголосили у відомстві.

Там додали: завдяки програмі поступово змінюється споживча поведінка громадян на користь українського, а також зростає попит на товари з кешбеком.

Програма стартувала у тестовому режимі 2 вересня 2024 року, а офіційно запрацювала 11 жовтня 2024 року.

Відтоді державна підтримка продажів українських товарів склала близько 40 млрд грн, з яких 32,4 млрд грн – у 2025 році. Загалом учасники отримали майже 4 млрд грн кешбеку.

Отримані гроші можна витратити до кінця 2025 року на комунальні послуги, ліки, книжки, а також спрямувати на благодійність, купівлю військових облігацій чи донати на підтримку ЗСУ.