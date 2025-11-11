Украинцы получат "Национальный кешбэк" за август

Фото: Министерство экономики

Во вторник, 11 ноября, начались выплаты за август 2025 года по программе "Национальный кешбэк" – участники получат от государства рекордные 509 млн грн, что почти в полтора раза превышает показатель прошлого года. Об этом сообщает Министерство экономики.

Сумма августовских выплат значительно увеличилась по сравнению с прошлым годом: в августе 2024 года украинцы получили 342 млн грн, а в августе 2025 года – 509 млн грн.

"Выплаты по программе "Национальный кешбэк" показывают, что государственные инструменты экономической поддержки работают – даже несмотря на вызовы военного времени. Каждая гривня, возвращенная потребителю, одновременно работает на украинского производителя: стимулирует спрос, сохраняет рабочие места и обеспечивает устойчивость внутреннего рынка", – прокомментировал заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

За август объем покупок украинских товаров достиг почти 5,1 млрд грн. Более 3,6 млн украинцев выбрали продукцию национальных производителей.

К программе "Национальный кешбэк" на сегодняшний день присоединились более 1860 компаний из различных секторов экономики.

Всего за 2025 год в рамках программы "Национальный кешбэк" покупателям уже выплачено около 4 млрд грн гривен кешбэка.

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться в приложении "Дія", выбрать один из 20 банков-участников и открыть в нем карту "Национальный кешбэк".