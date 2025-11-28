"Уже на подходе". В Дии рассказали, когда украинцы получат нацкэшбек за сентябрь
Выплата "Национального кэшбека" за сентябрь поступит на карты 29-30 ноября. Об этом сообщается в Telegram приложения "Дия".
"Национальный кэшбек" за сентябрь уже на подходе. Выплата национального кэшбека за сентябрь прилетит на ваши карты уже 29-30 ноября. Более 3,8 млн украинцев получат 598+ млн грн кэшбека за покупку украинских товаров", – говорится в сообщении.
Кэшбек можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, книги, почтовые услуги и благотворительность.
По состоянию на сейчас к программе присоединились более 1870 компаний и около 400 000 товаров.
В минэкономики добавили, что выплата денежных средств за октябрь ожидается во второй декаде декабря, за ноябрь – планово в конце декабря, а за декабрь состоится планово в феврале 2026 года и далее ежемесячно в конце следующего месяца за предыдущий.
- 20 августа 2024 года Кабмин запустил программу кэшбека 10% за покупку украинских товаров. "Национальный кэшбек" стартовал в тестовом режиме 2 сентября, а официально заработал 11 октября.
- В октябре в министерстве объяснили, что выплата кэшбека за август находится "в активной стадии обработки".
- Выплата нацкэшбека за август началась 11 ноября.
