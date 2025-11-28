"Уже на подходе". В Дии рассказали, когда украинцы получат нацкэшбек за сентябрь

Более 3,8 млн украинцев получат более 598 млн грн "Национального кэшбека" за сентябрь

Фото: depositphotos.com

Выплата "Национального кэшбека" за сентябрь поступит на карты 29-30 ноября. Об этом сообщается в Telegram приложения "Дия".

"Национальный кэшбек" за сентябрь уже на подходе. Выплата национального кэшбека за сентябрь прилетит на ваши карты уже 29-30 ноября. Более 3,8 млн украинцев получат 598+ млн грн кэшбека за покупку украинских товаров", – говорится в сообщении.

Кэшбек можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, книги, почтовые услуги и благотворительность.

По состоянию на сейчас к программе присоединились более 1870 компаний и около 400 000 товаров.

В минэкономики добавили, что выплата денежных средств за октябрь ожидается во второй декаде декабря, за ноябрь – планово в конце декабря, а за декабрь состоится планово в феврале 2026 года и далее ежемесячно в конце следующего месяца за предыдущий.