Кабмин опроверг сворачивание программы "Национальный кешбэк": Работает в штатном режиме

Минэкономики не готовило и не рассматривало документов, которые бы предусматривали прекращение программы в 2026 году

Фото: Минэкономики

Информация о якобы сворачивании программы "Национальный кешбэк" в 2026 году не соответствует действительности. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

"Национальный кешбэк продолжает работу в штатном режиме. Минэкономики не готовило и не рассматривало документов, которые бы предусматривали прекращение работы Национального кешбэка в 2026 году", – говорится в сообщении.

В министерстве объяснили, что цитируемые медиа изменения в нормативных актах касаются технического перераспределения средств и не являются решением о сокращении финансирования или сворачивания программы.

В случае каких-либо решений, которые могут влиять на работу программы, "общественность будет проинформирована заблаговременно и в полном объеме", отметили в Минэкономики.

Там добавили, что сейчас "все процессы работают в обычном режиме". В частности, идет подготовка к очередным выплатам за сентябрь и октябрь, "работа с участниками, обновление списков производителей".

В субботу, 22 ноября, издание "Бизнес.Цензор", ссылаясь на постановление Кабмина №1510, пришло к выводу, что правительство решило свернуть программу "Национальный кешбэк" из-за отсутствия финансирования. В понедельник эту информацию опубликовали другие украинские медиа.