Кабмін спростував згортання програми "Національний кешбек": Працює в штатному режимі

Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення програми у 2026 році

Фото: Мінекономіки

Інформація про нібито згортання програми "Національний кешбек" у 2026 році не відповідає дійсності. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Національний кешбек продовжує роботу в штатному режимі. Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи Національного кешбеку у 2026 році", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві пояснили, що цитовані медіа зміни в нормативних актах стосуються технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми.

У разі будь-яких рішень, які можуть впливати на роботу програми, "громадськість буде поінформована завчасно та в повному обсязі", наголосили у Мінекономіки.

Там додали, що наразі "всі процеси працюють у звичайному режимі". Зокрема, триває підготовка до чергових виплат за вересень і жовтень, "робота з учасниками, оновлення списків виробників".

У суботу, 22 листопада, видання "Бізнес.Цензор", посилаючись на постанову Кабміну №1510, дійшло висновку, що уряд вирішив згорнути програму "Національний кешбек" через відсутність фінансування. У понеділок цю інформацію опублікували інші українські медіа.