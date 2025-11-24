Кабмін спростував згортання програми "Національний кешбек": Працює в штатному режимі
Інформація про нібито згортання програми "Національний кешбек" у 2026 році не відповідає дійсності. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
"Національний кешбек продовжує роботу в штатному режимі. Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи Національного кешбеку у 2026 році", – йдеться в повідомленні.
У міністерстві пояснили, що цитовані медіа зміни в нормативних актах стосуються технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми.
У разі будь-яких рішень, які можуть впливати на роботу програми, "громадськість буде поінформована завчасно та в повному обсязі", наголосили у Мінекономіки.
Там додали, що наразі "всі процеси працюють у звичайному режимі". Зокрема, триває підготовка до чергових виплат за вересень і жовтень, "робота з учасниками, оновлення списків виробників".
У суботу, 22 листопада, видання "Бізнес.Цензор", посилаючись на постанову Кабміну №1510, дійшло висновку, що уряд вирішив згорнути програму "Національний кешбек" через відсутність фінансування. У понеділок цю інформацію опублікували інші українські медіа.
- Українці лише 11 листопада почали отримувати виплати кешбеку за купівлю українських товарів у серпні. Влада пояснює затримку рекордним розміром виплат.
- З 22 листопада Кабмін змінив умови Національного кешбеку. Тепер заощаджені на купівлі українських товарів кошти не можна витрачати на мобільний зв'язок, квитки на транспорт, розваги тощо.
Коментарі (0)