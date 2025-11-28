Чехія заробила на допомозі Україні $508,4 мільйона

Чехія витратила $3,65 мільярда на біженців та військову допомогу, але отримала на $508,4 мільйона більше

Фото: EPA

Загальні витрати чеської держави на допомогу Україні з початку російського вторгнення становлять $3,65 мільярда. Однак державні доходи перевищують ці витрати на $508,4 мільйона, повідомив прем'єр-міністр Петр Фіала.

Доходи від соціального та медичного страхування або податків від українців становлять $3,16 мільярда, а компенсація за військову допомогу – $1 мільярд, пояснив Фіала.

"Чеська держава точно не втрачає гроші, допомагаючи Україні, якраз навпаки. Звичайно, це не найважливіше в усій цій справі. Ми не повинні ігнорувати аспект справедливості та справедливої боротьби українців, аспекти безпеки та все інше, але цифри говорять дуже чітко", – заявив Фіала журналістам.

Загальна допомога для всіх відомств та органів державного управління з 2022 року досягла $3,65 мільярда. Кабінет міністрів Чехії включив до цієї суми військову допомогу, проєкти економічної дипломатії та витрати, пов'язані з розміщенням біженців.

Фіала зазначив, що у сфері охорони здоров’я баланс для групи українських біженців також є позитивним: надходження від державного медичного страхування становлять $964,7 мільйона, тоді як витрати на медичні послуги за цей період – $472,3 мільйона.

Наразі в Чехії проживають 396 000 осіб, які мають тимчасовий захист. 80 000 українців подали заявки на отримання спеціального довгострокового дозволу на проживання, і 15 000 осіб наразі виконали умови.