Чехия заработала на помощи Украине $508,4 миллиона

Чехия потратила $3,65 миллиарда на беженцев и военную помощь, но получила на $508,4 миллиона больше

Фото: EPA

Общие расходы чешского государства на помощь Украине с начала российского вторжения составляют $3,65 миллиарда. Однако государственные доходы превышают эти расходы на $508,4 миллиона, сообщил премьер-министр Петр Фиала.

Доходы от социального и медицинского страхования или налогов от украинцев составляют $3,16 миллиарда, а компенсация за военную помощь – $1 миллиард, пояснил Фиала.

"Чешское государство точно не теряет деньги, помогая Украине, а наоборот. Конечно, это не самое главное во всей этой истории. Мы не должны игнорировать аспект справедливости и справедливой борьбы украинцев, аспекты безопасности и все остальное, но цифры говорят сами за себя", – заявил Фиала журналистам.

Общая помощь всем ведомствам и органам государственного управления с 2022 года достигла $3,65 миллиарда. Кабинет министров Чехии включил в эту сумму военную помощь, проекты экономической дипломатии и расходы, связанные с размещением беженцев.

Фиала отметил, что в сфере здравоохранения баланс для группы украинских беженцев также положительный: поступления от государственного медицинского страхования составили $964,7 миллиона, тогда как расходы на медицинские услуги за этот период – $472,3 миллиона.

В настоящее время в Чехии проживают 396 000 человек, имеющих временную защиту. 80 000 украинцев подали заявки на получение специального долгосрочного вида на жительство, и 15 000 человек уже выполнили необходимые условия.