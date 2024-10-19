МВФ выделил Украине шестой транш на $1,1 млрд, ухудшив прогноз ВВП

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Совет Международного валютного фонда 18 октября одобрил выделение Украине шестого транша в размере $1,1 млрд по итогам очередного пересмотра программы расширенного финансирования (EFF). Общая сумма выплат по программе достигнет $8,7 млрд, сообщается на сайте МВФ.

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Фонд признал, что Украина выполнила все количественные критерии эффективности по состоянию на конец июня и четыре структурных маяка.

Экономика Украины демонстрирует устойчивость, несмотря на сложные условия войны, и в первой половине года показатели были лучше ожидаемых. Но на оставшуюся часть 2024-го и на 2025 год прогноз ухудшился из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру и высокую неопределенность.

МВФ ожидает, что по итогам года в Украине будет рост на 3,0% (ранее прогнозировали 2,5-3,5%). Прогноз на 2025 год ухудшен до 2,5-3,5% (ранее ожидалось 5,5%).

Фонд указывает, что потребности Украины в финансировании остаются значительными из-за войны и для страны критически важна своевременная и прогнозируемая внешняя поддержка. В то же время, он рекомендует мобилизовать внутренние доходы для покрытия потребностей в расходах, реагирования на шоки и восстановления фискальной устойчивости.

МВФ рекомендует Украине продолжать гибкость валютного курса, сохранять осторожность по поводу монетарного смягчения и ослабления валютных ограничений, не допускать эмиссионного финансирования дефицита бюджета.

Фонд также посоветовал усиливать банковский надзор, продолжать антикоррупционные реформы и улучшать управление в энергетическом секторе.

"Программа EFF является самой результативной для Украины в контексте количества успешных пересмотров. Это демонстрирует способность и готовность Украины внедрять изменения даже в условиях полномасштабной войны. В очередной раз хочу подчеркнуть, что сотрудничество с МВФ является неотъемлемой частью в поддержке фискальной, монетарной стабильности и стимулирования экономического восстановления. Экспертная поддержка вместе с мобилизацией внешнего финансирования продолжают быть стабилизирующими факторами для нашей финансовой системы", — прокомментировал решение МВФ министр финансов Украины Сергей Марченко.

Минфин сообщил, что новый транш поступит в Украину в ближайшее время.

Также в рамках пятого пересмотра изменили график траншей на 2025 год, что позволит привлечь в государственный бюджет больше денег в рамках EFF в следующем году.