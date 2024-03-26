Украина получила четвертый транш МВФ

Украина привлекла уже более $5 млрд из предусмотренных программой EFF $15,6 млрд

Международный валютный фонд (Фото: Jim Lo Scalzo/ЕРА)

Украина во вторник, 26 марта, получила четвертый транш от Международного валютного фонда в рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Его размер составляет $880 млн, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Средства помогут покрыть приоритетные бюджетные расходы и поддерживать макрофинансовую стабильность. Украина продолжает успешно выполнять свои обязательства перед партнерами. Уже готовимся к следующему пересмотру программы", — написал Шмыгаль в соцсетях.

Украина привлекла уже около $5,4 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд (11,6 млрд специальных прав заимствования).

"Дополнительное финансирование от МВФ на приоритетные нужды Государственного бюджета Украины – результат успешного третьего пересмотра программы EFF. Благодаря своевременной поддержке мы способны и дальше сохранять финансовую стабильность в Украине. После третьего пересмотра мы продолжаем активно работать над внедрением совместно определенных реформ для обеспечения макроэкономической стабильности, укрепления государственного управления, поддержки усилий по восстановлению и, наконец, европейской интеграции Украины", — отреагировал на получение транша министр финансов Сергей Марченко.

Первый транш в размере $2,7 млрд Украина получила от МВФ сразу после утверждения программы общим объемом $15,6 млрд в начале апреля 2023 года, второй транш в размере $890 млн – в конце июня.

В декабре МВФ одобрил Украине третий транш в рамках кредитной программы, его размер составил $900 млн.

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