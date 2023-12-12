МВФ закладывает в базовый сценарий для Украины еще год войны, в негативный – еще два

ВВП Украины в 2024 году может как увеличиться на 3-4%, так и снова обвалиться на 5%, считают в Международном валютном фонде

Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Международный валютный фонд ожидает, что активная фаза российско-украинской войны, скорее всего, затянется до конца 2024 года, а в худшем случае может длиться еще два года. Об этом говорится в материалах МВФ ко второму пересмотру кредитной программы с Украиной.

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В базовый сценарий прогноза для Украины МВФ закладывает продолжение войны до конца 2024 года, а в негативный – до конца 2025-го.

"Базовая макроэкономическая рамка не предполагает ни значительного ухудшения в интенсивности или масштабе войны, ни длительных отключений электроэнергии", — говорится в оценке.

МВФ отмечает, что для подготовки прогнозов регулярно общается с военными экспертами, чтобы помочь оценить продолжительность войны. И хотя среди них нет консенсуса, большинство склоняется к сценарию с более длительным периодом войны.

При базовом сценарии ВВП Украины увеличится на 3-4% в 2024 году, при отрицательном – упадет на 5%.

В этом году МВФ ожидает рост ВВП Украины на 4,5%, хотя до этого прогнозировалось увеличение всего на 1-3%.

Есть еще оптимистический сценарий, но там срок окончания боевых действий не прописан. Для того чтобы он сбылся, потребуется сочетание нескольких факторов: притока инвестиций, возвращения беженцев и роста производительности труда. В этом случае ВВП в 2025 году может вырасти на 10%.