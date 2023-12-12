МВФ закладає у базовий сценарій для України ще рік війни, у негативний – ще два

ВВП України у 2024 році може як збільшитися на 3-4%, так і знову обвалитися на 5%, вважають у Міжнародному валютному фонді

Фото: 93-я ОМБр Холодний Яр

Міжнародний валютний фонд очікує, що активна фаза російсько-української війни, найімовірніше, затягнеться до кінця 2024 року, але в гіршому випадку може тривати ще два роки. Про це йдеться у матеріалах МВФ до другого перегляду кредитної програми з Україною.

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У базовий сценарій прогнозу для України МВФ закладає продовження війни до кінця 2024 року, а у негативний – до кінця 2025-го.

"Базова макроекономічна рамка не передбачає ні значного погіршення в інтенсивності чи масштабі війни, ні тривалих відключень електроенергії", – йдеться в оцінці.

МВФ вказує, що для підготовки прогнозів регулярно спілкується з військовими експертами, щоб допомогти оцінити тривалість війни. І хоча серед них немає консенсусу, більшість схиляється до сценарію з тривалішим періодом війни.

За базового сценарію ВВП України збільшиться на 3-4% у 2024 році, за негативного – впаде на 5%.

Цього року МВФ очікує зростання ВВП України на 4,5%, хоча до цього прогнозувалося збільшення лише на 1-3%.

Є ще оптимістичний сценарій, але там термін закінчення бойових дій не прописаний. Для того, щоб він здійснився, потрібно буде поєднання кількох чинників: припливу інвестицій, повернення біженців і зростання продуктивності праці. У цьому разі ВВП 2025 року може зрости на 10%.