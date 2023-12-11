Fitch підтвердило рейтинг України "CC". У прогноз закладають продовження війни

Рейтингове агентство з "великої трійки" вважає, що Україна має стратегічну перевагу на фронті, але недостатню для перемоги

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Агентство Fitch у кінці минулого тижня підтвердило кредитний рейтинг України на рівні "CC". Воно прогнозує, що Україна домовиться про реструктуризацію комерційного боргу, але війна, найімовірніше, перейде у заморожений конфлікт.

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Офіційні кредитори з Великої сімки дозволили Україні відстрочити виплату боргів до 2027 року, але у виплатах за євробондами пауза спливає в серпні 2024 року. Fitch вважає, що навіть якщо з кредиторами не вдасться домовитися про реструктуризацію, Україні дадуть нову відстрочку.

Агентство покращило прогноз зростання ВВП України до 5,1% у 2023 році, за ним піде невелике сповільнення – до 3,8% у 2024-му і 4,5% у 2025-му.

Воно також вважає, що Україна отримає потрібну західну допомогу у 2024 році, попри всі політичні ризики.

Значну частину релізу Fitch присвятило оцінюванню воєнної ситуації.

Агентство вважає, що Україна все ще має певну стратегічну перевагу, але її буде недостатньо для рішучої перемоги. Тому Fitch закладає у свої прогнози продовження повномасштабної війни протягом 2024 року.

Воно не бачить можливості мирного врегулювання шляхом переговорів, тому потенційно війна може бути дуже тривалою. "У довгостроковій перспективі ми очікуємо певної форми врегулювання, але вважаємо заморожений конфлікт більш імовірним, ніж стійка мирна угода, принаймні на тривалий період", – йдеться в оцінюванні.