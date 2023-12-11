Fitch подтвердило рейтинг Украины "CC". В прогноз закладывают продолжение войны
Агентство Fitch в конце прошлой недели подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне "CC". Оно прогнозирует, что Украина договорится о реструктуризации коммерческого долга, но война, скорее всего, перейдет в замороженный конфликт.
Официальные кредиторы из Большой семерки позволили Украине отсрочить выплату долгов до 2027 года, но в выплатах по евробондам пауза истекает в августе 2024 года. Fitch считает, что даже если с кредиторами не удастся договориться о реструктуризации, Украине снова дадут отсрочку.
Агентство улучшило прогноз роста ВВП Украины до 5,1% в 2023 году, за ним последует небольшое замедление – до 3,8% в 2024-м и 4,5% в 2025-м.
Оно также считает, что Украина получит нужную западную помощь в 2024 году, несмотря на все политические риски.
Значительную часть релиза Fitch посвятило оценке военной ситуации.
Агентство считает, что у Украины все еще есть определенное стратегическое преимущество, но его будет недостаточно для решительной победы. Поэтому Fitch закладывает в свои прогнозы продолжение полномасштабной войны в течение 2024 года.
Оно не видит возможности мирного урегулирования путем переговоров, поэтому потенциально война может быть весьма продолжительной. "В долгосрочной перспективе мы ожидаем какой-то формы урегулирования, но считаем замороженный конфликт более вероятным, чем устойчивое мирное соглашение, по крайней мере на длительный период", — говорится в оценке.
- Украина не хочет заморозить войну, потому что Россия использует паузу только для того, чтобы восстановить силы и напасть снова.